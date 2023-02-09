Более 7,6 тыс. россиян обратились к проекту "Хочу жить", чтобы сдаться в плен
Более 7600 российских военных обратились к проекту "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен
Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ, передает Укринформ.
Костенко отметила, что из-за значительных потерь в живой силе и военной технике Россия была вынуждена провести очередную мобилизационную кампанию. Также Кремль продолжает привлекать осужденных в службу в так называемых частных военных компаниях. По ее словам, чтобы принудить к сотрудничеству для них "создаются невыносимые условия содержания" в колониях.
"На фоне мобилизационных усилий России нельзя не отметить факт растущей популярности украинского государственного проекта под названием "Хочу жить", призванного помочь военнослужащим российской и белорусской армий безопасно сдаться в плен. За все время его работы, с 15 сентября 2022 года, от россиян и жителей временно оккупированных территорий Украины поступило более 7600 обращений о возможности сдаться в плен", - заявила украинская дипломат.
Только за январь сайт проекта посетили 5,6 млн пользователей, из них 4,7 млн – из РФ.
"Пока российская пропаганда не извратила факты, хочу заверить, что содержание военнопленных, добровольно сдавшихся в рамках проекта, происходит в соответствии с положениями Женевских конвенций. По собственному желанию они могут потом вернуться домой в результате обмена или попросить убежища", - подчеркнула Костенко.
По ее словам, судьба захватчиков, которые не воспользовались предложением проекта, отражается в ежедневных сводках Генштаба ВСУ.
Справка: "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военнослужащим из России безопасно сдаться в плен.
- 2 февраля стало известно, что в районе Угледара Донецкой области в плен ВСУ сдались 10 российских военных из 155-й бригады морской пехоты РФ: именно эта бригада заходила в Ирпень и Бучу.
- С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года и до 8 февраля 2023 года Россия потеряла на территории Украины по меньшей мере 134 100 военных, 3253 танка и 295 самолетов.
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