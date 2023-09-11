Более 75% украинцев согласны с тем, что Зеленский прямо ответственен за коррупцию в правительстве и ОВА, - исследование
Результаты исследования Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива показали, что 78% украинцев считают президента прямо ответственным за коррупцию в правительстве и ОВА
Об этом сообщает пресс-служба фонда .
Согласно исследованию, на начало июля 2023 года 78% респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Не согласны с этим утверждением только 18% опрошенных.
Отмечается, что украинцы постарше были более требовательны к Президенту, чем молодежь. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет 70% согласны с тезисом, что глава государства несет ответственность за коррупцию. А среди людей от 60 лет доля критически настроенных растет до 81%. Других существенных отличий – по материальному положению или региону проживания – нет.
Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 9 по 15 августа 2023 года. Исследование проводилось во всех регионах Украины, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет.
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