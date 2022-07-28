Об этом сообщило Радио Свобода .

Как пишет медиа, американская сенаторка-демократка Элисса Слоткин рассказала о потерях России телеканала CNN после участия в секретном брифинге с представителями администрации президента Байдена.

"Нам сообщили, что более 75 тыс. россиян были убиты или ранены, что является огромным числом, в их сухопутные силы инвестированы невероятные суммы, более 80% их сухопутных сил увязли, они устали", - сказала Слоткин.

В сообщении говорится, что Россия засекречивает данные о количестве погибших во время полномасштабной войны против Украины.

"Потери военных являются государственной тайной в России даже в мирное время, российские власти не представляют обновленных официальных данных о количестве погибших во время полномасштабной войны против Украины. По последним оценкам ЦРУ, в боях погибли 15 тыс. российских военных. Генштаб Вооруженных сил Украины заявляет о более 40 тыс. погибших российских военных", - пишет Радио Свобода.

Также отмечается, что после посещения Украины сенатор предположила, что следующие полтора месяца могут быть решающими в войне.

"Я думаю, что мы очень решительно услышали от президента Зеленского и подтвердили сегодня, заключается в том, что украинцы действительно хотят несколько раз ударить Россию по зубам до прихода зимы", - заявила она.

Генштаб сообщил , что по состоянию на 25 июля украинская армия уничтожила почти 40 тыс. личного состава кафиров.

Британская разведка утверждает , что в результате успешных ударов ВСУ российские войска на западном берегу Днепра стали очень уязвимыми.

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