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Более 700 жителей Мелитополя находятся в плену у захватчиков, некоторые из них в заключении уже 11 месяцев, - Федоров

25 января, 2023 среда
13:51
война с Россией

Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что за 11 месяцев оккупации города в плену оказались более 700 человек, некоторые из них находятся в заключении с февраля-марта

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в телеграме.

"За 11 месяцев оккупации рашисты забрали в плен тысячи гражданских. В Мелитополе "на подвале" оказались более 700 человек. Десятки из них в заключении уже 10-11 месяцев и об их судьбе ничего неизвестно", - отметил мэр.

Он также утвердил, что в Креме издали приказ о создании на временно оккупированных территориях 28 тюрем, из них 2 – исправительные колонии, а также колония-поселение.

Отмечается, что 13 тюрем планируют развернуть в Донецкой области, 8 – в Луганской, 4 – в Херсонской и 3 – в Запорожской.

  • Напомним, городской голова сообщал, что захватчики так и не открыли выезд украинцам с оккупированных территорий, коридор не является доступным с 15 декабря, а депортированные из оккупации в сторону Запорожья украинцы исчезают вблизи Васильевки.

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Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
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