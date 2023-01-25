Более 700 жителей Мелитополя находятся в плену у захватчиков, некоторые из них в заключении уже 11 месяцев, - Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что за 11 месяцев оккупации города в плену оказались более 700 человек, некоторые из них находятся в заключении с февраля-марта
Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в телеграме.
"За 11 месяцев оккупации рашисты забрали в плен тысячи гражданских. В Мелитополе "на подвале" оказались более 700 человек. Десятки из них в заключении уже 10-11 месяцев и об их судьбе ничего неизвестно", - отметил мэр.
Он также утвердил, что в Креме издали приказ о создании на временно оккупированных территориях 28 тюрем, из них 2 – исправительные колонии, а также колония-поселение.
Отмечается, что 13 тюрем планируют развернуть в Донецкой области, 8 – в Луганской, 4 – в Херсонской и 3 – в Запорожской.
- Напомним, городской голова сообщал, что захватчики так и не открыли выезд украинцам с оккупированных территорий, коридор не является доступным с 15 декабря, а депортированные из оккупации в сторону Запорожья украинцы исчезают вблизи Васильевки.
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