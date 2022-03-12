Более 700 российских самолетов лишили сертификатов лётной годности
Речь идет о 725 воздушных судах, зарегистрированных в популярном оффшоре на Бермудских островах
Об этом говорится в заявлении Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA), передает Еспресо.TV.
В BCAA сегодня, 12 марта, заявили, что международные санкции в отношении авиационного сектора повлияли на способность осуществлять надзор за безопасностью полетов самолетов российских авиакомпаний, имеющих бермудскую прописку (таких в 2019 году было 725 воздушных судов).
В результате система лётной пригодности была ограничена настолько, что теперь BCAA не может с уверенностью утверждать, что самолеты российских авиакомпаний с бермудской пропиской пригодны для полетов.
"Таким образом, в полночь 12 марта 2022 года BCAA временно приостановила действие всех сертификатов летной пригодности (СЛП) этих воздушных судов, эксплуатируемых в соответствии со статьей 83bis Соглашения между Бермудскими островами и Российской Федерацией", - сообщили авиавласти Бермуд.
Там добавили, что для любого находящегося в воздухе самолета временная приостановка действия СЛГ вступает в силу сразу после посадки.
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