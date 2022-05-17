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Более 70 взрывов у границы: оккупанты снова обстреляли Сумщину с российской территории

17 мая, 2022 вторник
12:59
война с Россией

Утром 17 мая оккупанты в очередной раз обстреляли пограничную зону Сумщины с российской территории.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

По словам командования, в период с 9:30 до 10:00 зафиксировано 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачев. Первые пять приходов зафиксировали около 8:45 с российской стороны в районе Эсмани.

"Также около 10:10 зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич",  как отмечают в ОК "Север", потерь среди личного состава и техники нет.

  • В ночь с понедельника на вторник, 17 мая, оккупационные войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области: повреждена железнодорожная инфраструктура в Яворовском районе.

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