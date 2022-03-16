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Война с Россией: хроника
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Более 70 тысяч украинских детей становятся беженцами каждый день, - ООН

16 мартa, 2022 среда
07:13
беженцы из Украины

С момента полномасштабного вторжения России более 1,5 миллионов детей покинули Украину. 70 тысяч детей выезжают из Украины каждый день

Такие данные рассказал пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

"Ежедневно, за последние 20 дней, в Украине более 70 тысяч детей становятся беженцами. Ежеминутно 55 детей бегут из страны", – сказал Джеймс Элдер.

Девять из десяти тех, кто убегает от непрестанного насилия в Украине – это женщины и дети.

В понедельник, 14 марта, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что военное наступление России против мирного населения "достигает ужасающих размеров".

  • Напомним, по состоянию на 16 марта более 3 млн украинцев покинули Украину из-за войны.


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