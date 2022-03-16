Более 70 тысяч украинских детей становятся беженцами каждый день, - ООН

Такие данные рассказал пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.



"Ежедневно, за последние 20 дней, в Украине более 70 тысяч детей становятся беженцами. Ежеминутно 55 детей бегут из страны", – сказал Джеймс Элдер.

Девять из десяти тех, кто убегает от непрестанного насилия в Украине – это женщины и дети.



В понедельник, 14 марта, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что военное наступление России против мирного населения "достигает ужасающих размеров".

Напомним, по состоянию на 16 марта более 3 млн украинцев покинули Украину из-за войны.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb