Более 70 тыс. больных в сутки: Радуцкий прогнозирует вспышку COVID-19 в Украине в течение следующих 2-3 недель
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предупреждает о более 60-70 тыс. COVID-больных в сутки в течение следующих 2-3 недель
Об этом он заявил в эфире канала Рада.
"Следующие 2-3 недели у нас будет более 60-70 тысяч заболевших в сутки", - отметил Михаил Радуцкий.
Он отметил, что штамм коронавируса "Омикрон" не приводит к серьезным осложнениям, особенно если человек вакцинирован.
По словам Михаила Радуцкого, несмотря на то, что в Украине фиксируют более 30 тыс. новых случаев, сейчас заполнено не более 30% коек с кислородом.
- Напомним, в Украине за сутки 26 января обнаружили рекордные с начала пандемии 32 393 новых случая коронавируса.
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