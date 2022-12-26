Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Более 70 самолетов: Тайвань заявил о самом большом вторжении китайской авиации в воздушное пространство острова

Более 70 самолетов: Тайвань заявил о самом большом вторжении китайской авиации в воздушное пространство острова

26 декабря, 2022 понедельник
19:52
Мир

В понедельник, 26 декабря, 71 самолет китайской авиации, включая истребители и беспилотники, вошел в воздушное пространство Тайваня, что является самым большим вторжением на сегодняшний день

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что из более чем 70 летательных аппаратов 43 пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая считается неофициальной буферной зоной между двумя сторонами. Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что это самое большое вторжение китайских самолетов по состоянию на сегодняшний день.

В Белом доме заявили, что США озабочены военной активностью вблизи Тайваня и отметили, что это может подорвать региональную стабильность.

  • 22 декабря китайские самолеты вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны Тайваня, тайваньскую авиацию подняли в воздух.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Китай
Тайвань
Читайте также:
Успенский собор Киево-Печерской Лавры
25 декабря, 2022 воскресенье
Священников Московского патриархата с 1 января могут перестать пускать в Успенский собор Киево-Печерской лавры, - митрополит Павел
25 декабря, 2022 воскресенье
Украинская авиация в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов, - Генштаб
Генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос
25 декабря, 2022 воскресенье
Надо готовиться к затяжной войне, враг будет учить своих людей и наступать, - генерал Кривонос
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.81
    Покупка 39.81
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 41.33
    Продажа 42.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
26 декабря
21:15
Эксклюзив
Россияне могут объявить эвакуацию из Энергодара, ведь панически боятся наступления ВСУ и партизан, - депутат Запорожского районного совета Кирильчук
20:56
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Возможности Украины наносить удары по территории РФ будут только увеличиваться. Колонка Сергея Згурца
20:40
В Геническе оккупанты проводят скрытую мобилизацию под видом набора в полицию, - депутат облсовета Хлань
20:14
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:07
OPINION
Раша и "медведь"
19:30
В одном из районов Херсона возникла угрожающая ситуация: у большинства жителей отсутствует электро- и теплоснабжение и вода
19:30
Обзор
Победные новости 306-го дня войны: взрывы в Энгельсе, пленные оккупанты и общая банковская сеть
19:26
Обновлено
Оккупанты наносят удары по Харькову, – глава ОВА
19:11
Константин Жеваго поздравил украинцев с рождественско-новогодними праздниками
19:08
За два дня по "зерновому коридору" из украинских портов вышли 9 судов с 390 тыс. тонн агропродукции
19:04
РФ назначила нового командующего западным военным округом, - разведка
18:58
На Запорожье остановились наиболее энергоемкие предприятия, - глава ОВА
18:48
Милош Земан
Президент Чехии Земан назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину самой большой проблемой уходящего года
18:46
РФ потеряла до 300 военных погибшими и ранеными в Луганской и Херсонской областях, еще столько же вагнеровцев проходят лечение, - Генштаб
18:30
Эксклюзив
За донорские средства ремонты поврежденных построек обходятся в разы дешевле, чем это делает государство, - исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб"
18:25
Вражеские ДРГ пытаются перебраться через Днепр возле Херсона, но ВСУ их уничтожают, - руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления
18:14
Эксклюзив
Даже 2 млн армейцев РФ не приведут к перелому в войне в их пользу, - военный эксперт Самусь
18:05
OPINION
Россия нашла себе новый оружейный склад в Северной Корее
18:00
Анонс
"На связи", 18:30. Путин или Patriot – кто кого?
17:55
Более 13 млн украинцев с начала войны получили гуманитарную помощь от международных организаций
17:36
На Черниговщине разоблачили схему выезда уклонистов за границу, причастна организация местного депутата
17:35
Латвия планирует закупить ракетные комплексы береговой обороны NSM в 2023 году
17:30
Анонс
Конец спецоперации, 18:00. Вояка года: Гиркин против Соловьева
17:27
Константин Жеваго получил благодарность от Вооруженных сил Украины
17:16
Зеленского пригласили в Литву на церемонию вручения премии Свободы в январе
17:10
Путин создал для Медведева новую должность в военно-промышленной комиссии РФ
16:56
У Зеленского назвали одну из главных задач по санкциям против РФ
16:42
Эксклюзив
"РФ будет сложнее обстреливать Украину": военный эксперт Рябых о "хлопке" на аэродроме "Энгельс"
16:40
Украинский фильм "Короли рэпа" победил на международном кинофестивале в Италии
16:39
Украинцев предупредили о распространении фейков об отмене аварийных отключений от имени Укрэнерго
16:33
Несмотря на уничтоженные 60% инфраструктуры Бахмута, там все еще находятся до 10 тыс. жителей – Кириленко
16:21
В результате полномасштабного вторжения в Украине пострадало 40% молодежи
16:09
На Сумщине зафиксировали 16 минометных приходов менее чем за полчаса
16:07
OPINION
Нахрена нам эта дипломатия?
15:53
Samsung
Samsung планирует расширить производство микросхем на своем крупнейшем заводе в Южной Корее
15:50
Совбез ООН
Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом
15:36
Эксклюзив
На Запорожское направление враг стягивает живую силу, - председатель ОВА Старух
15:35
Эксклюзив
Похоже, ПВО Энгельса, уничтожая зенитной ракетой наш дрон, вызвала взрывы на российской авиабазе, - военный эксперт Притула
15:29
Вблизи Кременной идут бои, российское командование переместилось в Рубежное, - Гайдай
15:23
Россия объявила в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV