Более 70 самолетов: Тайвань заявил о самом большом вторжении китайской авиации в воздушное пространство острова
В понедельник, 26 декабря, 71 самолет китайской авиации, включая истребители и беспилотники, вошел в воздушное пространство Тайваня, что является самым большим вторжением на сегодняшний день
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что из более чем 70 летательных аппаратов 43 пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая считается неофициальной буферной зоной между двумя сторонами. Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что это самое большое вторжение китайских самолетов по состоянию на сегодняшний день.
В Белом доме заявили, что США озабочены военной активностью вблизи Тайваня и отметили, что это может подорвать региональную стабильность.
- 22 декабря китайские самолеты вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны Тайваня, тайваньскую авиацию подняли в воздух.
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