Более 70 прилетов и взрывов за сутки: россияне обстреляли Сумщину и Черниговщину
Оккупанты 24 сентября со своей территории обстреляли приграничья Сумщины и Черниговщины из реактивной и ствольной артиллерии и минометов
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .
В Черниговской области захватчики со стороны Кирилловки в РФ обстреляли Сновскую громаду из минометов калибра 82 мм. Зафиксировали 24 взрыва.
Также под минометным огнем оказалась Семеновская ОТГ. Со стороны российской деревни Скачок было 37 прилетов.
В Сумской области оккупанты со стороны Троебортного в РФ били по Эсманской громаде из минометов калибра 120 мм. За сутки насчитали три взрыва.
Середино-Будскую ОТГ враги дважды обстреляли из ствольной артиллерии с территории села Зерновое в России.
Шалыгинская громада попала под огонь из реактивных систем залпового огня. Насчитали шесть прилетов со стороны российского Козино.
- 22 сентября в Сумской и Черниговской областях оккупанты обстреляли 12 громад, повредили 20 домов, предприятия, дом культуры, школу и детсад.
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