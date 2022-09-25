Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .

В Черниговской области захватчики со стороны Кирилловки в РФ обстреляли Сновскую громаду из минометов калибра 82 мм. Зафиксировали 24 взрыва.

Также под минометным огнем оказалась Семеновская ОТГ. Со стороны российской деревни Скачок было 37 прилетов.

В Сумской области оккупанты со стороны Троебортного в РФ били по Эсманской громаде из минометов калибра 120 мм. За сутки насчитали три взрыва.

Середино-Будскую ОТГ враги дважды обстреляли из ствольной артиллерии с территории села Зерновое в России.

Шалыгинская громада попала под огонь из реактивных систем залпового огня. Насчитали шесть прилетов со стороны российского Козино.

22 сентября в Сумской и Черниговской областях оккупанты обстреляли 12 громад, повредили 20 домов, предприятия, дом культуры, школу и детсад.

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