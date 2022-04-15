Более 70% поврежденных зданий в Ирпене, 58% – в Гостомеле: ООН опубликовала карту спутниковых снимков разрушенных врагом украинских городов

Разрушение украинских городов видно на картах спутниковых снимков, опубликованных ООН.

По данным ООН, среди украинских городов больше всего пострадал Ирпень. 115 сооружений уничтожены полностью, остальные - повреждены. В городе уничтожено 1 060 зданий, город разрушен на 71%.

Наиболее разрушенным, по данным снимков, оказалось село Горенка в Бучанском районе Киевской области. Там повреждения наблюдаются почти на 78% территории населённого пункта.

Разрушение в Гостомеле покрывают 58% территории.



В Буче процент повреждений составляет 26%. На основе изображений, собранных 31 марта 2022 года и 20 февраля 2022 года, аналитики обнаружили, что повреждения получили 147 зданий. Из них 19 уничтожены, 72 сильно повреждены, 27 средней и 29, возможно, повреждены. Также в эту цифру входят 3 заведения здравоохранения.



Мариуполь и община возле него уничтожены на 22%. Из 17594 структур получили видимые повреждения 773. Это составляет примерно 4% конструкций. Из них 62 уничтожены, 315 сильно повреждены, 321 повреждены средней степени и 75, возможно, повреждены. Сюда входят 8 школ и 4 здравоохранения.



В Чернигове процент повреждений составляет 21% , а условный запад Киева, прилегающий к разрушенным Ирпенем и Горенком, пострадал на 1,4% .