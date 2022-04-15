Более 70% поврежденных зданий в Ирпене, 58% – в Гостомеле: ООН опубликовала карту спутниковых снимков разрушенных врагом украинских городов
На спутниковых снимках ООН видны сильные повреждения зданий в Ирпене, Буче, Гостомеле, Мариуполе и Чернигове
Разрушение украинских городов видно на картах спутниковых снимков, опубликованных ООН.
По данным ООН, среди украинских городов больше всего пострадал Ирпень. 115 сооружений уничтожены полностью, остальные - повреждены. В городе уничтожено 1 060 зданий, город разрушен на 71%.
Наиболее разрушенным, по данным снимков, оказалось село Горенка в Бучанском районе Киевской области. Там повреждения наблюдаются почти на 78% территории населённого пункта.
Разрушение в Гостомеле покрывают 58% территории.
В Буче процент повреждений составляет 26%. На основе изображений, собранных 31 марта 2022 года и 20 февраля 2022 года, аналитики обнаружили, что повреждения получили 147 зданий. Из них 19 уничтожены, 72 сильно повреждены, 27 средней и 29, возможно, повреждены. Также в эту цифру входят 3 заведения здравоохранения.
Мариуполь и община возле него уничтожены на 22%. Из 17594 структур получили видимые повреждения 773. Это составляет примерно 4% конструкций. Из них 62 уничтожены, 315 сильно повреждены, 321 повреждены средней степени и 75, возможно, повреждены. Сюда входят 8 школ и 4 здравоохранения.
В Чернигове процент повреждений составляет 21% , а условный запад Киева, прилегающий к разрушенным Ирпенем и Горенком, пострадал на 1,4% .
- Напомним, 9 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить из замороженных российских активов и от национализации имущества РФ $300-500 млрд.
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