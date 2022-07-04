Более 70 "бандеромобилей" уже отправили на Восток, - волонтер Гапачило
Роман Гапачило, волонтер, отметил, что очень важным моментом является потребность в "бандеромобилях" на горячих участках и это вдохновляет, что авто предоставляются туда, где больше нуждаются наши бойцы
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"На сегодняшний день мы отправили 75 "бандеромобилей", из которых 90% пикапы с основными бронированными элементами. Понятно, что авто долго не живут на фронте, бывает три дня, а бывает, и полтора месяца. В ситуации в Северодонецке и Лисичанске ребята отходят, оставляя авто, и нам снова нужны "бандеромобили". Но это очень большой плюс, потому что вчера я получил сообщение, когда ребята отходили из Лисичанска и если бы не авто, то они бы не вышли. И это меня лично вдохновляет, что мы предоставляем авто туда, где больше нуждаются наши бойцы. И это важный момент", - отметил волонтер.
Роман Гапачило пояснил, что военные оставляют нам запрос по авто, на которые должны быть установлены турели (установка для крепления пулемета – ред.). Пишут, какой пулемет, год выпуска и калибр, как нужно установить пулемет по движению или против движения. И под каждую отдельную модель пулемета делаются турели, потому что у них разные виды крепежа. Например, для ПКМ (модернизированный пулемет Калашникова – ред.) это одно крепление, а если ПКМБ ( бронетранспортерный модернизированный пулемет Калашникова – ред.) уже другое, к ДШК (пулемет Дегтярева – Шпагина – ред.) и MG-43, MG- (немецкие пулеметы – ред.) тоже своя специфика установки. Была проблема достать эти пулеметы, чтобы взять замеры и изготовить крепеж под соответствующую модель, чтобы отправить ребятам на восток.
"Покупка авто занимает два-три дня, дальше нужно найти водителя и доставить авто. У нас есть чат группа, в которой проверяем водительский стаж, а потом украинец или украинка садятся и привозят автомобиль. Если авто самостоятельно доехало из Лондона до Львова, то это хороший показатель.Мы поправляем некоторые технические моменты, которые вылезли во время дороги.В основном авто 2007-2010 годов, соответственно, когда проезжает такой маршрут, то водитель фиксирует какие-то моменты.И потом авто ремонтируются на СТО, полностью проходит ТО. в цех для сварщиков, где наваривается металл, дверные карты, защита аккумулятора и радиатора. Бывают конкретные заказы, доставить лебедку или рацию, то мы такие заказы выполняем. Затем авто окрашивается, наносится силуэт Степана Андреевича Бандеры и отправляется бойцам", - рассказал волонтер.
Роман Гапачило добавил, что на днях получил интересное сообщение от харьковских ребят, которые отправили в него полностью обстрелянный "бандеромобиль" и написали: "Если кто-то вздумает снимать наклейки для лучшей маскировки авто, то никогда этого не делайте, потому что это икона". То есть у ребят два месяца было все хорошо и они работали на передке в Харьковской области, пока был наклеен Степан Андреевич, а только они сняли наклейку, через два дня авто попало под обстрел. Это такая суеверная штука, но в этом есть смысл.
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