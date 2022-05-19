Более 70% американцев поддерживают предоставление оружия Украине, - Мирослава Гонгадзе
Руководитель Восточного офиса "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе рассказала, что по оценке экспертов закон об одобрении помощи Украине на $40 млрд будет принят
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
"$40 млрд должны быть использованы за следующие три месяца, то есть до 30 сентября, когда закончится бюджетный год в США. Большая часть денег будет идти на военную помощь, часть на экономическую поддержку, усиление и стабилизацию Украины и гуманитарную помощь, на программы по документированию военных преступлений России в Украине. Также деньги пойдут на другие страны, особенно Восточной Европы, которые сейчас помогают Украине и затронуты кризисом", - отметила Гонгадзе.
Также Гонгадзе добавила, что США хорошо отвечают на нужды, о которых говорят украинские власти.
"По опросам общественного мнения, внутриамериканский климат - это поддержка и предоставление оружия Украине более 70% американцев. Должна сказать, что бывший президент Трамп рассказывал, что нельзя предоставлять $40 млрд Украине, когда американские матери не могут накормить своих детей, потому что есть проблема с молочной смесью на рынке США. Но в целом американцы поддерживают предоставление оружия. Вчера и сегодня мы видели информацию от Пентагона о погрузке гаубиц и уже скоро заработает ленд-лиз", - подчеркнула Гонгадзе.
- Палата представителей США одобрила пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на сумму в $40 млрд. Документ был передан для одобрения сената, после чего его подпишет президент Байден
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