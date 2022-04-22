Более 66 тысяч украинских беженцев получили временную защиту в Словакии

Об этом пишет Shengen Visa Info.



Большинство из тех, кто решил остаться в Словакии – это женщины с детьми. Они составляют около 90%.



"Большинство лиц, прибывающих из Украины и получивших временную защиту, направляются в столицу Братиславы и на запад страны, где есть лучшие возможности для экономического участия и интеграции", – говорится в заявлении Европейской комиссии.



Население Братиславы сейчас составляет более трех процентов вынужденно переселенных людей из Украины, поэтому вторым языком, на котором сейчас говорят после родного, является украинский.



По данным Управления внешней полиции Братиславской области, с 24 февраля по 6 апреля в Братиславу из Украины прибыло более 15 тысяч человек, в том числе около 5314 детей.



"Точные места размещения лиц, имеющих временную защиту, пока недоступны, поскольку официальная статистика показывает только то, где лицо обратилось за временной защитой, а не где оно находилось в то время или куда могло переехать после предоставления защиты”, - поясняется в заявлении.



По данным Еврокомиссии, на словацком рынке труда сейчас более 32 тыс. вакансий, пригодных для людей, выехавших из Украины. Более 2600 украинцев уже нашли работу в Словакии по таким профессиям как рабочий или оператор на производстве, уборщик, кухонный помощник, рабочий склада.



По данным издания, чиновники и учреждения отмечают, что наполнение вакантных мест временно перемещенными людьми поможет экономике Словакии.

Напомним, в Австрии создали платформу, чтобы помочь украинским беженцам найти работу.