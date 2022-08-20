Более 650 тысяч тонн украинского зерна уже направляются на рынки мира, - Гутерреш
Около 650 тысяч тонн украинского зерна направляются на мировые рынки, что показывает потенциал работы зернового соглашения и координационного центра в Стамбуле
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время пресс-конференции в Турции.
"Мы напряженно работаем в сотрудничестве с США и ЕС для того, чтобы эти препятствия были устранены. Чтобы мы могли позволить сделать то, что, мы видим, чрезвычайно важно для людей, особенно в развивающихся странах", — подчеркнул генсекретарь ООН.
По словам Гутерреша, применившие санкции страны не распространят их на пищевые удобрения, однако существует "определенный эффект" в частном секторе, и есть ряд препятствий и трудностей, которые необходимо преодолеть.
- На 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.
- 15 августа стало известно, что еще шести судам было дано разрешение на проход через морской гуманитарный коридор в Черном море и вывоз украинского зерна.
- 17 августа из портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна с украинским продовольствием.
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