Более 65% украинцев считают развитие событий в Украине неправильным, более 46% - что терпеть существующее положение невозможно, - исследование

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социальных и маркетинговых исследований CОЦИС.



46,6% респонентив склоняются к мнению, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно".



Доминирующей эмоцией относительно действий действующей украинской власти в 47% украинцев является разочарование.



"В целом негативные эмоции существенно преобладают положительные (91,7% против 33,2%)", - отмечают социологи.



Если бы выборы президента страны проходили в ближайшее время, во второй тур попали бы Владимир Зеленский и с 19,5% и Петр Порошенко с 14,3%.



В случае проведения парламентских выборов наибольшие шансы попасть в Верховную Раду должны были бы 5 политических партий:

"Слуга народа" (18,6%)

"Европейская Солидарность" (13,7%)

ОПЗЖ (11,5%)

"Батькивщина" (7,6%)

"Сила и честь" (5,7%)

Наиболее оппозиционными политическими силами большинство опрошенных считает партию "Европейская солидарность" (26%) и ОПЗЖ (23,2%).Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и ОРДЛО) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов. Метод опроса: CAТI с использованием планшетов. Даты проведения полевого этапа: 29 июля - 3 августа 2021 года.