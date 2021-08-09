Более 65% украинцев считают развитие событий в Украине неправильным, более 46% - что терпеть существующее положение невозможно, - исследование
65,6% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 37,3% возлагают основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране на президента Владимира Зеленского
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра социальных и маркетинговых исследований CОЦИС.
46,6% респонентив склоняются к мнению, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно".
Доминирующей эмоцией относительно действий действующей украинской власти в 47% украинцев является разочарование.
"В целом негативные эмоции существенно преобладают положительные (91,7% против 33,2%)", - отмечают социологи.
Если бы выборы президента страны проходили в ближайшее время, во второй тур попали бы Владимир Зеленский и с 19,5% и Петр Порошенко с 14,3%.
В случае проведения парламентских выборов наибольшие шансы попасть в Верховную Раду должны были бы 5 политических партий:
- "Слуга народа" (18,6%)
- "Европейская Солидарность" (13,7%)
- ОПЗЖ (11,5%)
- "Батькивщина" (7,6%)
- "Сила и честь" (5,7%)
Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и ОРДЛО) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов. Метод опроса: CAТI с использованием планшетов. Даты проведения полевого этапа: 29 июля - 3 августа 2021 года.
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