Более 65 тысяч боеприпасов обезврежены, где их находят, - пресс-офицер ГСЧС

Про обезвреживание спасателями боеприпасов и советы жителям разных городов, как вести себя при обнаружении взрывоопасных предметов, рассказал Александр Хорунжий, пресс-офицер ГСЧС в эфире Еспресо TV



Пресс-офицер отметил: "Враг рассеивал и применял взрывоопасные предметы хаотично и массированно, поэтому мы можем их встретить в самых неожиданных местах. С начала войны пиротехники обезвредили более 65 тысяч боеприпасов и, внимание, из них около 2 тысяч авиабомб. Обследована территория в около 9 тысяч гектаров".



"Нами фиксируются случаи подрыва людей на взрывоопасных предметах, и часто они замаскированы, это могут быть коробки, гаджеты. Люди спешат возвращаться домой, но не представляют, какая может быть опасность. Я советую прислушиваться к советам военно-гражданских администраций, мы тесно работаем с органами ВГА и местными органами власти и передаем информацию об уже разминированных территориях. Работаем и по заявкам людей. Если вы заметили какой-то подозрительный или опасный предмет, звоните лучше на телефоны 101 и 102", - подчеркнул представитель ГСЧС.



Пресс-офицер подробнее рассказал о местах, куда оккупанты чаще прятали опасные предметы: "Гранату ф1 просто положили в стакан, то есть человек может подойти и поднять этот стакан. Находили растяжки на стиральных машинах, это и заминированные автомобили, растяжки при входе в помещение, маскируют под непрозрачные бутылки, сумки Показывали, как наши спасатели разминировали хозяйственную сумку, а в ней находилась смертельно опасная мина МОН 50. Это стандартные виды боеприпасов: снаряды, противопехотные мины, гранаты, кассетные элементы боеприпасов и так далее. Сейчас применяют мины, которые действуют не от соприкосновения, а имеют сейсмические датчики, то есть человек может близко подойти и эта мина может сдетонировать".



"Еще раз подчеркиваю, нужно быть максимально осторожными, и если вы заметили взрывоопасный предмет, нужно возвращаться тем же путем, которым вы пришли и быть максимально дальше. Позвонить спасателям 101 или 102, если есть возможность, отметьте эту территорию и ждите работников ГСЧС", – подчеркнул Александр Хорунжий.

Напомним, 13 апреля на веб-странице ГСЧС заработала интерактивная карта мест обнаружения взрывоопасных предметов