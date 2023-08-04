Об этом сообщил исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Петр Бурковский в колонке для NV.

"Сначала мы замеряли общий фон обеспокоенности граждан о положении. На вопрос "Как часто вы сталкиваетесь с сообщениями или новостями о проблемах в Вооруженных Силах, мешающих военным эффективно воевать с врагом?", почти 30% ответили "очень часто", еще 31% - "часто". Конечно, лучше всего о проблемах в войске знают сами военные. В нашем опросе действующих военнослужащих среди всех опрошенных было всего 2,6%", - написал Бурковский.

Далее исследователи попросили респондентов выбрать из перечня различных проблем те, которые, по их мнению, "наиболее вредят способности Украины сопротивляться и побеждать Россию" .

Результаты оказались следующими:

Коррупция при закупках для нужд армии 61.7%

Нехватка боеприпасов 58.3%

Нехватка критического оборудования (беспилотников, систем связи) для подразделений на передовой 54%

Коррупция и некомпетентность в военкоматах 53.8%

Недостаток бронированной техники на передовой 51.7%

Некомпетентное руководство на низовом уровне 27.3%

Неудовлетворительный уровень тренировки и подготовки мобилизованных 22.1%

Некомпетентное руководство на самом высоком уровне 20.6%

Неудовлетворительная организация эвакуации раненых 20.5%

Другое 0.4%

Проблем нет / Ничто не вредит 0.4%

Затрудняюсь ответить 7.9%

Ответы на вопрос "Кто, по вашему мнению, сейчас играет ключевую роль в обеспечении военных на фронте всем необходимым?" распределились следующим образом:

Рядовые волонтеры 59.8%

Крупные волонтерские фонды 53.1%

Иностранные государства - союзники Украины 48.1%

Сами солдаты за счет собственных средств 42.8%

Правительство 25%

Бизнес 14.4%

Другое 1.3%

Затрудняюсь ответить 4.1%

"Очень показательно, что не только рядовые волонтеры и крупные волонтерские фонды опередили правительство как субъекты обеспечения войск всем необходимым. Люди считают, что украинская власть для Вооруженных Сил делает гораздо меньше, чем иностранные правительства и сами солдаты, покупающие оборудование за свой счет. И показатель в 25% резко контрастирует с 92% ответов тех, кто считает, что именно правительство должно "в первую очередь должно обеспечивать военных на фронте всем необходимым", - отмечает Бурковский.

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По мнению представителя фонда "Деминициативы", именно этот разрыв объясняет, почему украинцы выбирают объяснение о "коррупции в закупках".

"Потому что очень трудно иначе для неосведомленного человека объяснить себе, почему бойцам на передовую поставляют некачественные китайские турникеты и фальшивые кровоостанавливающие бинты; почему бойцы сбрасываются с зарплат и просят всех друзей и знакомых закупать беспилотники, рации и приборы ночного видения. Распространенный аргумент о том, что "власть не успевает везде" не работает после 16 месяцев войны и больше уже не сыграет роль индульгенции для злоупотреблений, безразличия и некомпетентности лиц, избранных и назначенных именно для того, чтобы они "все и везде" успевали делать, пользуясь полномочиями, тем более расширенными в условиях военного положения", - написал Бурковский.

Он добавил, что по результатам опроса 77,6% граждан считают именно президента тем, кто "несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве, военных администрациях".

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При этом Бурковский подчеркнул, что решение об отправке чиновников-взяточников на передовую вряд ли положительно воспримут военные на фронте.

"Граждане ждут решимости Владимира Зеленского устранять таких лиц от власти, прислушиваться и продвигать исполнителей, которые честно указывают на проблемы и компетентно предлагают их решение. Поэтому очистка ТЦК от "бесценных кадров" должна быть началом отсчета, а не точкой в процессе изменений в секторе обороны. В данном случае не стоит идти по пути простых решений. В частности, можем обоснованно предположить, что большинство граждан могут поддержать такую "простую идею" как "перевод военкомов-нарушителей на передовую". Однако можно ли доверять оружие и жизнь солдат людям, которые цинично торговали справками для уклонения от службы? Вряд ли такое решение поддержат в боевых частях", - считает Бурковский.

При этом значительная часть опрошенных поддержала перевод раненых ветеранов на должности в военкоматы. На вопрос "Какое решение о раненых военнослужащих Вы лично поддерживаете?" украинцы отвечали следующим образом:

Освобождение из рядов Вооруженных сил с выплатой всех положенных компенсаций на лечение и реабилитацию 72.9%

Перевод по желанию на должности в военкоматы вместо нынешних работников 46.3%

Перевод на номинальные должности с минимальной зарплатой до конца войны 23.2%

Обязательный возврат в ряды боевых частей после лечения и восстановления 6.0%

Другое 1.0%

Затрудняюсь ответить 6.4%

"По другим трудным вопросам — нехватка боеприпасов, нехватка критического оборудования, нехватка техники, неудовлетворительная организация эвакуации раненых, нужно провести аудит и принять решения, которые уже долго продвигаются волонтерами, командирами и медиками, чтобы спасти жизнь бойцов и нанести поражение врагу. Главное — не стесняться исправлять кадровые и политические ошибки и не медлить", - подытожил Бурковский.

Всеукраинский опрос "Общественно-политические настроения населения Украины" проводился Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива. В ходе исследования изучались взгляды взрослых жителей Украины (в возрасте 18 лет и старше) по разным общественно-политическим вопросам. Опрос проводился методом личных интервью с использованием планшета. Из выборки сразу были исключены Донецкая и Луганская области из-за вопросов безопасности. Херсонская область сначала была включена для расчетов (см. ниже), однако из-за проблем с безопасностью задача для Херсонской области была реализована в соседней Николаевской области.

В рамках исследования было проведено 2011 интервью с респондентами, проживающими в 135 населенных пунктах Украины. При обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2.8% для показателей, близких к 25 или 75%, 2.0% для показателей, близких к 1 или 88%, 1.4% для показателей, близких к 5 или 95%, 0.7% для показателей, близких к 1 или 99%.

Ранее, в мае, Кабмин одобрил постановление о превращении Агентства оборонных закупок в службу Минобороны. По словам министра обороны Алексея Резникова, такое решение сделает оборонное ведомство "на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставки товаров для нужд ВСУ".