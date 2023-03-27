Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 171 160 (+610) человек ликвидировано

танков ‒ 3595 (+0)

боевых бронированных машин ‒ 6953 (+6)

артиллерийских систем – 2638 (+7)

РСЗО – 523 (+1) ед.

средств ПВО ‒ 277 (+0)

самолетов – 305 (+0)

вертолетов – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216 (+0)

крылатых ракет ‒ 911 (+0)

кораблей/катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5493 (+7)

специальной техники ‒ 285 (+3)

Окончательные данные уточняются.

26 марта украинские воины продолжали уничтожать врага и отразили более 60 атак. Кроме того, в больницу оккупированного Троицкого доставили сотню погибших и 140 тяжелораненых россиян .