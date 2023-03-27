Более 600 военных, 7 артсистем и 6 бронемашин: что потеряла Россия за сутки в Украине
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине по меньшей мере 171 160 солдат, 6953 боевых бронемашины и 523 реактивных системы залпового огня
Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 171 160 (+610) человек ликвидировано
- танков ‒ 3595 (+0)
- боевых бронированных машин ‒ 6953 (+6)
- артиллерийских систем – 2638 (+7)
- РСЗО – 523 (+1) ед.
- средств ПВО ‒ 277 (+0)
- самолетов – 305 (+0)
- вертолетов – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216 (+0)
- крылатых ракет ‒ 911 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5493 (+7)
- специальной техники ‒ 285 (+3)
Окончательные данные уточняются.
26 марта украинские воины продолжали уничтожать врага и отразили более 60 атак. Кроме того, в больницу оккупированного Троицкого доставили сотню погибших и 140 тяжелораненых россиян .
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