Более 600 тонн продуктов: в Харьковскую область поступила гуманитарная помощь из Польши, такие поставки будут регулярными
Харьковщина получила 35 контейнеров гуманитарной помощи из Польши, продукты питания будут поступать в разные территориальные общины и районы Харькова, где это наиболее необходимо
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграмм.
"Харьковская область получила гуманитарную помощь от Правительства Польши: 35 контейнеров – это более 600 тонн продуктов питания", – написал он.
По словам главы ОВА, сейчас руководство области формирует потребность и планирует присылать помощь в различные территориальные общины и районы Харькова, где это крайне необходимо.
Синегубов напомнил, что на днях Харьковщину посетил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.
"Спасибо за столь мощную поддержку нашей области, для нас это очень важно. Такие поставки будут регулярными", – указал он.
Напомним, 2 апреля россияне около 21 раза обстреляли Харьковщину и ранили четырех человек.
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