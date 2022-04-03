Более 600 тонн продуктов: в Харьковскую область поступила гуманитарная помощь из Польши, такие поставки будут регулярными

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграмм.



"Харьковская область получила гуманитарную помощь от Правительства Польши: 35 контейнеров – это более 600 тонн продуктов питания", – написал он.



По словам главы ОВА, сейчас руководство области формирует потребность и планирует присылать помощь в различные территориальные общины и районы Харькова, где это крайне необходимо.



Синегубов напомнил, что на днях Харьковщину посетил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.



"Спасибо за столь мощную поддержку нашей области, для нас это очень важно. Такие поставки будут регулярными", – указал он.



Напомним, 2 апреля россияне около 21 раза обстреляли Харьковщину и ранили четырех человек.



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