Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 ноября ориентировочно составляют:

личного состава – около 72 470 (+650) человек ликвидировано

танков ‒ 2698 (+12) ед.

боевых бронированных машин – 5501 (+16) ед.

артиллерийских систем – 1730 (+2) ед.

РСЗО – 383 (+0) ед.

средства ПВО – 197 (+0) ед.

самолетов – 276 (+1) ед.

вертолетов – 257 (+4) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2) ед.

крылатые ракеты – 397 (+45) ед.

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4143 (+15) ед.

специальная техника ‒ 154 (+0)

Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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