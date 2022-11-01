Более 600 солдат, 4 вертолета и самолет: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за сутки
За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 72 470 военных, 276 самолетов и 257 вертолетов
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 1 ноября ориентировочно составляют:
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личного состава – около 72 470 (+650) человек ликвидировано
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танков ‒ 2698 (+12) ед.
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боевых бронированных машин – 5501 (+16) ед.
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артиллерийских систем – 1730 (+2) ед.
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РСЗО – 383 (+0) ед.
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средства ПВО – 197 (+0) ед.
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самолетов – 276 (+1) ед.
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вертолетов – 257 (+4) ед.
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БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2) ед.
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крылатые ракеты – 397 (+45) ед.
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корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
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автомобильной техники и автоцистерн – 4143 (+15) ед.
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специальная техника ‒ 154 (+0)
Наибольшие потери враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
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