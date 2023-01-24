Более 600 солдат, 4 вертолета и 3 беспилотника: потери России за сутки

Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .

С 24 февраля 2022 года по 24 января 2023 года Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 122 170 (+690) человек,

танков – 3152 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 6284 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2148 (+2) ед,

РСЗО – 448 (+1) ед,

средства ПВО – 220 (+0) ед,

самолетов – 289 (+2) ед,

вертолетов – 281 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),

крылатые ракеты – 749 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4944 (+8) ед,

специальная техника – 194 (+1).

Окончательные данные уточняются.

Ночью 24 января Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52 за полчаса.