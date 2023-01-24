Более 600 солдат, 4 вертолета и 3 беспилотника: потери России за сутки
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на войне в Украине более 122 тыс. солдат, 281 вертолет и 1897 беспилотников
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .
С 24 февраля 2022 года по 24 января 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 122 170 (+690) человек,
- танков – 3152 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 6284 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2148 (+2) ед,
- РСЗО – 448 (+1) ед,
- средства ПВО – 220 (+0) ед,
- самолетов – 289 (+2) ед,
- вертолетов – 281 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),
- крылатые ракеты – 749 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4944 (+8) ед,
- специальная техника – 194 (+1).
Окончательные данные уточняются.
- Ночью 24 января Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52 за полчаса.
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