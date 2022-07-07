Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

Правоохранители на Черниговщине нашли реактивную противотанковую гранату "Аглень", снаряды для РПГ 7-В, гранату "Ф-1" и более 600 патронов разного калибра.

Склад принадлежал 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, дислоцирующейся в алтайском крае РФ.

"Все найденное изъяли и, возможно, передадут на нужды Вооруженных сил Украины", - добавили в пресс-службе.

СБУ обнаружила схрон с бланками паспортов СССР украинского образца. Контрразведка определила, что рашисты планировали организовать референдум и выдать паспорта на временно оккупированной территории Киевщины.