Более 600 патронов и граната: на Черниговщине обнаружили склад российских захватчиков
В Черниговской области правоохранители обнаружили склад с боеприпасами российских захватчиков
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
Правоохранители на Черниговщине нашли реактивную противотанковую гранату "Аглень", снаряды для РПГ 7-В, гранату "Ф-1" и более 600 патронов разного калибра.
Склад принадлежал 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, дислоцирующейся в алтайском крае РФ.
"Все найденное изъяли и, возможно, передадут на нужды Вооруженных сил Украины", - добавили в пресс-службе.
- СБУ обнаружила схрон с бланками паспортов СССР украинского образца. Контрразведка определила, что рашисты планировали организовать референдум и выдать паспорта на временно оккупированной территории Киевщины.
- Напомним, в КМВА предупредили , что опасность повторного наступления врага на Киев остается.
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