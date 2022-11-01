Более 600 лет тюрьмы: в Италии посадили в тюрьму десятки сицилийских мафиози за присвоение средств из фондов ЕС
Десятки сицилийских мафиози и их приспешников из числа "белых воротничков" приговорены к тюремному заключению в ходе масштабного судебного процесса, показавшего, как мафия обманом присваивала в ЕС миллионы евро
Об этом сообщило издание Politico.
Полуторалетний процесс над 101 обвиняемым, проходивший в здании суда в Мессине, Сицилия, завершился во вторник, 1 ноября.
Известно, что 91 обвиняемый был приговорен к 660 годам тюремного заключения за такие преступления как мошенничество, ложные заявления, вымогательства, создание поддельных компаний для получения незаконной прибыли и торговлю наркотиками.
Двое из лидеров банды отправятся в тюрьму на 30 лет и 23 года, оглашение вердиктов и приговоров длилось более часа.
В ходе судебного процесса впервые была раскрыта система мошенничества, в результате которой в казну двух мафиозных кланов, базирующихся в горах Неброди, и их сообщников, включая бухгалтеров, политиков и государственных служащих, утекло не менее 5 миллионов евро из сельскохозяйственных фондов ЕС.
"Суд показал, что существует современная мафия, которая перешла от вымогательства и наркотиков к более сложным формам получения доходов, используя мошенничество для получения государственных средств, предназначенных для развития Сицилии", - сказал прокурор Маурицио Де Лючия.
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