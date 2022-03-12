Более 600 чехов изъявили желание воевать за Украину

Об этом сообщает Dennik.cz.

Эти сведения сообщил офис президента Чехии. Там отмечают, что государство обеспечит поддержку всем гражданам, которые решат вступить в украинскую армию.

Напомним, около 400 шведов вызвались воевать в украинской армии после нападения РФ.

Зеленский объявил о создании "Интернационального легиона".

Украинцев из Французского иностранного легиона отпустят на российско-украинскую войну в полной экипировке, а Украина создаст подразделение терробороны из иностранцев.