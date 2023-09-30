Более 60 тысяч украинцев неправомерно получили по 6,5 тыс. грн от "е-Поддержки", треть из них уже вернули средства в бюджет, - Опендатабот
По программе "е-Поддержка" 60 тысяч украинцев неправомерно получили по 6,5 тыс. грн. Почти четверть из них – 14,5 тыс. граждан – уже вернули средства государству
Об этом информирует Опендатабот .
По информации Министерства экономики, по состоянию на начало сентября 2023 года более 4,7 млн украинцев, потерявших доходы во время войны, получили по 6,5 тыс грн по программе "е-Поддержка".
Всего во время полномасштабной войны по программе "е-Поддержка" гражданам было выплачено 30,9 млрд гривен. Однако отмечается, что 390 млн грн было выплачено неправомерно. В общей сложности 60 тыс. украинцев получили по 6,5 тыс грн, не имея на это оснований. При этом почти четверть таких получателей - 14,5 тыс. "бюджетников" - уже вернули средства в государственный бюджет.
В Минэкономики отметили, что все эти граждане являются работниками бюджетных учреждений – то есть им не должна была выплачиваться данная помощь, ведь они получали зарплату из госбюджета в полном объеме. Возвращенные денежные средства будут направлены на нужды национальной безопасности и обороны.
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Кабинет Министров 7 июля 2022 года завершил выплачивать по 6500 грн в рамках программы "е-Поддержка", запущенной 8 марта 2022 года. Все подававшиеся на эти выплаты их получили. По словам Дениса Шмыгаля, это около 5 млн граждан. Следовательно, финальная сумма всех выплат составила 30 млрд 900 млн грн.
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