Более 60 тысяч украинцев неправомерно получили по 6,5 тыс. грн от "е-Поддержки", треть из них уже вернули средства в бюджет, - Опендатабот

Об этом информирует Опендатабот .

По информации Министерства экономики, по состоянию на начало сентября 2023 года более 4,7 млн украинцев, потерявших доходы во время войны, получили по 6,5 тыс грн по программе "е-Поддержка".

Всего во время полномасштабной войны по программе "е-Поддержка" гражданам было выплачено 30,9 млрд гривен. Однако отмечается, что 390 млн грн было выплачено неправомерно. В общей сложности 60 тыс. украинцев получили по 6,5 тыс грн, не имея на это оснований. При этом почти четверть таких получателей - 14,5 тыс. "бюджетников" - уже вернули средства в государственный бюджет.

В Минэкономики отметили, что все эти граждане являются работниками бюджетных учреждений – то есть им не должна была выплачиваться данная помощь, ведь они получали зарплату из госбюджета в полном объеме. Возвращенные денежные средства будут направлены на нужды национальной безопасности и обороны.