Более 60% российских ударов по Украине были направлены на гражданские объекты, - Зеленский

Об этом он сообщил на конференции "UA: Права человека в темные времена".

По словам Зеленского, преступления России на территории Украины и против украинцев беспрецедентны со времен Второй мировой войны. Он отметил, что авиационные и ракетные удары российской авиации по городам и городкам Украины напоминают нацистские бомбардировки Лондона.

"Из всех ракет, выпущенных российской армией от 24 февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов, против людей, против человечности", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что на освобожденных территориях Украины были обнаружены фильтрационные лагеря, современные застенки и массовые захоронения людей.

Среди российских преступлений против Украины также принудительная депортация. Сейчас с территории страны, по словам Зеленского, вывезено более 2 млн. украинцев вывезено в Россию. Среди них – дети, которых похитила российская армия, а сейчас незаконно усыновляют российские семьи.

"Преступная мобилизация граждан Украины на оккупированной территории в оккупационную армию. Минный террор против украинцев. Постоянные обстрелы, постоянные жертвы в приграничной зоне с Российской Федерацией и в прифронтовых районах - это все такой страшный объем совершенных преступлений и разрушенных судеб, жизней", - подчеркнул президент Украины.

Следовательно, Зеленский призвал государственных чиновников, представителей общественности, международных правозащитных организаций, агентств работать вместе для восстановления нарушенных прав людей и для привлечения агрессора к ответственности.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Россия по 3-5 недель удерживает суда. выходящие из украинских портов "зерновым коридором".