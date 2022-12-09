Более 60% российских ударов по Украине были направлены на гражданские объекты, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 62% ударов, которые с 24 февраля Россия нанесла по Украине, были направлены на гражданские объекты
Об этом он сообщил на конференции "UA: Права человека в темные времена".
По словам Зеленского, преступления России на территории Украины и против украинцев беспрецедентны со времен Второй мировой войны. Он отметил, что авиационные и ракетные удары российской авиации по городам и городкам Украины напоминают нацистские бомбардировки Лондона.
"Из всех ракет, выпущенных российской армией от 24 февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов, против людей, против человечности", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что на освобожденных территориях Украины были обнаружены фильтрационные лагеря, современные застенки и массовые захоронения людей.
Среди российских преступлений против Украины также принудительная депортация. Сейчас с территории страны, по словам Зеленского, вывезено более 2 млн. украинцев вывезено в Россию. Среди них – дети, которых похитила российская армия, а сейчас незаконно усыновляют российские семьи.
"Преступная мобилизация граждан Украины на оккупированной территории в оккупационную армию. Минный террор против украинцев. Постоянные обстрелы, постоянные жертвы в приграничной зоне с Российской Федерацией и в прифронтовых районах - это все такой страшный объем совершенных преступлений и разрушенных судеб, жизней", - подчеркнул президент Украины.
Следовательно, Зеленский призвал государственных чиновников, представителей общественности, международных правозащитных организаций, агентств работать вместе для восстановления нарушенных прав людей и для привлечения агрессора к ответственности.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Россия по 3-5 недель удерживает суда. выходящие из украинских портов "зерновым коридором".
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