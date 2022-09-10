Об этом свидетельствует актуальный опрос проекта Politbarometer немецкого вещателя ZDF.

Отмечается, что граждане Германии почти не изменили своего отношения к поддержке Украины, против которой развязала полномасштабную войну Россия: 70% выступают за продление помощи, даже если это приводит к росту цен на энергоносители.

В то же время, 21% респондентов считают, что Германия больше не должна поддерживать Украину, если из-за этого растут цены на газ и электроэнергию.

За продолжение поддержки Украины высказывается абсолютное большинство избирателей коалиционных партий Германии – Социал-демократической (82%), свободных демократов (74%) и "Зеленых" (97%).

Кроме того, эту позицию поддерживают 73% избирателей крупнейшей оппозиционной партии – блока ХДС/ХСС и 59% "Левых". Среди поклонников ультраправой "Альтернативы для Германии" таких только 30%.

Из последнего аналогичного опроса в июле ситуация с поддержкой Украины не изменилась: 40% немцев призывают к усилению военной поддержки Украины, 30% считают, что она не должна меняться, а 24% выступают за ее уменьшение.

13 июля в Financial Times сообщили, что Германия срывает поставки оружия в страны Восточной Европы, передавшие старую технику Украине. Несмотря на критику иностранных политиков и собственной оппозиции, в немецком правительстве и дальше уверяют, что переговоры по соглашениям по поставкам оружия продвигаются положительно.

10 августа Германия передала Украине еще четыре зенитных самоходных установки Gepard и около 50 тысяч боеприпасов для них. В перечне переданного оборудования указано, что Украина уже получила 12 установок этого типа. Ранее было известно о восьми переданных Gepard.

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