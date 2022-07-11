Об этом сообщает The New York Times.

Как показывает опрос, 64% избирателей Демократической партии заявили, что предпочтут новыйого знаменосца в президентской кампании 2024 года.



The New York Times отмечает, что широкая обеспокоенность по поводу экономики и инфляции помогла резко ухудшить национальные настроения по отношению к Байдену.



Более трех четвертей зарегистрированных избирателей считают, что Соединенные Штаты двигаются в неправильном направлении. И только 13% американских избирателей верят, что Америка на правильном пути — самый низкий показатель по опросам Times со времен финансового кризиса более десяти лет назад.



Что касается республиканцев, то более двух третей из них также не одобряют деятельность президента Байдена, и почти половина категорически не одобряют.



Среди коллег-демократов рейтинг одобрения президента составляет 70%, что является относительно низким показателем, особенно в преддверии промежуточных выборов 2022 года, когда Байден должен сплотить демократов на выборах, чтобы сохранить контроль над Конгрессом.



Кроме того, всего 26% избирателей-демократов заявили, что партия должна повторно выдвинуть кандидатуру Байдена в 2024 году.