Более 60% демократов не хотят выдвигать Байдена на выборы в 2024 году, - The New York Times
Согласно опросу, проведенному The New York Times и Siena College среди зарегистрированных избирателей в Штатах, около 64% предпочтут нового кандидата в президентской кампании 2024 года
Об этом сообщает The New York Times.
Как показывает опрос, 64% избирателей Демократической партии заявили, что предпочтут новыйого знаменосца в президентской кампании 2024 года.
The New York Times отмечает, что широкая обеспокоенность по поводу экономики и инфляции помогла резко ухудшить национальные настроения по отношению к Байдену.
Более трех четвертей зарегистрированных избирателей считают, что Соединенные Штаты двигаются в неправильном направлении. И только 13% американских избирателей верят, что Америка на правильном пути — самый низкий показатель по опросам Times со времен финансового кризиса более десяти лет назад.
Что касается республиканцев, то более двух третей из них также не одобряют деятельность президента Байдена, и почти половина категорически не одобряют.
Среди коллег-демократов рейтинг одобрения президента составляет 70%, что является относительно низким показателем, особенно в преддверии промежуточных выборов 2022 года, когда Байден должен сплотить демократов на выборах, чтобы сохранить контроль над Конгрессом.
Кроме того, всего 26% избирателей-демократов заявили, что партия должна повторно выдвинуть кандидатуру Байдена в 2024 году.
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