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Более 60 Bradley отбыли из США в Украину, - Пентагон

31 января, 2023 вторник
01:49
война с Россией

В Соединенных Штатах сообщили об отправке первой партии боевых машин пехоты Bradley в Украину

Об этом сообщает транспортное командование вооруженных сил США.

В сообщении говорится, что партия более 60 Bradley отправилась от берегов Северного Чарльстона (Южная Каролина) в Украину.

Отправленные Bradley "обеспечат украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России".

"Ситуация в Украине действительно вывела на первый план важность материально-технического обеспечения и сложность проектирования и поддержки мощности. Наша поддержка Украины была бы невозможно без прочных отношений, которые мы имеем с нашими союзниками и партнерами, которые обеспечили доступ, базирование и полет для облегчения доставки помощи", - сказала генерал ВВС Жаклин Ван Овост, командующий USTRANSCOM, во время интервью Joint Force Quarterly.

  • Напомним, в двух масштабных пакетах военной помощи США объявили о передаче Украине более 100 боевых машин пехоты Bradley, называемых "убийцами танков". Сейчас украинские военные проходят недельные тренировки на этих системах в Германии.
  • 24 января в Пентагоне сообщили , что первая партия боевых машин пехоты Bradley американского производства должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем", в течение недель.

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США
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