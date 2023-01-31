Более 60 Bradley отбыли из США в Украину, - Пентагон
В Соединенных Штатах сообщили об отправке первой партии боевых машин пехоты Bradley в Украину
Об этом сообщает транспортное командование вооруженных сил США.
В сообщении говорится, что партия более 60 Bradley отправилась от берегов Северного Чарльстона (Южная Каролина) в Украину.
Отправленные Bradley "обеспечат украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России".
"Ситуация в Украине действительно вывела на первый план важность материально-технического обеспечения и сложность проектирования и поддержки мощности. Наша поддержка Украины была бы невозможно без прочных отношений, которые мы имеем с нашими союзниками и партнерами, которые обеспечили доступ, базирование и полет для облегчения доставки помощи", - сказала генерал ВВС Жаклин Ван Овост, командующий USTRANSCOM, во время интервью Joint Force Quarterly.
- Напомним, в двух масштабных пакетах военной помощи США объявили о передаче Украине более 100 боевых машин пехоты Bradley, называемых "убийцами танков". Сейчас украинские военные проходят недельные тренировки на этих системах в Германии.
- 24 января в Пентагоне сообщили , что первая партия боевых машин пехоты Bradley американского производства должны прибыть в Украину в "относительно близком будущем", в течение недель.
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