Более 6 млн граждан уехали из Украины из-за войны войны, – ООН
По данным ООН, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины уехали более 6 миллионов граждан
Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.
Большинство беженцев выехали в ЕС через границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Более 3,3 миллионов пересекли границу с Польшей и, по оценкам польского правительства, около половины из них может остаться в стране на долгое время – это создает проблемы для рынка жилья, школ и систем здравоохранения.
Как отмечают в ООН, еще 8 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами внутри страны.
- 1 мая министр туризма Болгарии Христо Проданов, ссылаясь на данные опроса среди беженцев , сказал, что почти 90% украинцев хотят начать работать.
- Болгария возглавила список стран ЕС по числу зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты.
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