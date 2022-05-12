Более 6 млн граждан уехали из Украины из-за войны войны, – ООН

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.

Большинство беженцев выехали в ЕС через границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Более 3,3 миллионов пересекли границу с Польшей и, по оценкам польского правительства, около половины из них может остаться в стране на долгое время – это создает проблемы для рынка жилья, школ и систем здравоохранения.

Как отмечают в ООН, еще 8 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами внутри страны.

1 мая министр туризма Болгарии Христо Проданов, ссылаясь на данные опроса среди беженцев , сказал, что почти 90% украинцев хотят начать работать.

Болгария возглавила список стран ЕС по числу зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты.

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