Более 5,8 млн украинцев открыли карты "еПоддержка" в банках, - Шмыгаль

Об этом он сообщил сегодня на заседании правительства 23 декабря.



"Сейчас уже 5,8 млн украинцев открыли карты в банках, 4,7 млн подали заявки на получение в "Дии" по тысяче грн, более 2,3 млн граждан уже их получили", - сказал Шмигаль.



Премьер-министр добавил, что почти 210 млн грн уже потратили преимущественно на книги, кино, театры и ж/д билеты.

Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект "еПоддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн.

Руководитель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 13 банков находятся на стадии подключения к программе "еПоддержка".