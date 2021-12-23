Более 5,8 млн украинцев открыли карты "еПоддержка" в банках, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 5,8 млн украинцев открыли карты "еПоддержка" в банках
Об этом он сообщил сегодня на заседании правительства 23 декабря.
"Сейчас уже 5,8 млн украинцев открыли карты в банках, 4,7 млн подали заявки на получение в "Дии" по тысяче грн, более 2,3 млн граждан уже их получили", - сказал Шмигаль.
Премьер-министр добавил, что почти 210 млн грн уже потратили преимущественно на книги, кино, театры и ж/д билеты.
- Напомним, 13 декабря в Украине стартовал проект "еПоддержка" по выплате полностью вакцинированным украинцам по 1 тыс. грн.
- Руководитель Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 13 банков находятся на стадии подключения к программе "еПоддержка".
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