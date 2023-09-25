Более 57% украинских беженцев сталкивались с агрессией в Чехии на национальной почве
По данным чешского исследовательского агентства PAQ Research, более половины украинских беженцев сталкивались с вербальной агрессией из-за своего происхождения, а 5% подвергались физическому нападению.
Об этом сообщает Vinegret.cz.
Чешское исследовательское агентство PAQ Research спросило украинских беженцев, сталкивались ли они за время своего вынужденного пребывания в Чехии с физической или вербальной агрессией на национальной почве. Исследование проводилось в июне 2023 года.
Сообщается, что исследование коснулось 1425 семей беженцев, в которых проживают всего 3789 человек, в том числе 1203 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет.
Их попросили ответить на вопрос: "Сталкивались ли вы или кто-то из членов вашей семьи с вербальными/физическими атаками во время пребывания в Чехии из-за того, что вы из Украины?".
57% опрошенных ответили, что имели опыт вербальной агрессии из-за своего украинского происхождения, тогда как 5% сообщили, что подвергались физическому нападению.
"Авторы исследования установили, что молодые украинцы в возрасте до 40 лет гораздо чаще подвергаются словесным нападкам из-за своего происхождения (62%), чем пожилые люди (30%). Кроме того, женщины сталкиваются с агрессией чаще мужчин", - говорится в сообщении .
Отмечается, что роль играет и область, где работают беженцы. Так, в сфере обслуживания словесных нападений подверглись 67% украинских работников.
Авторов насторожил тот факт, что среди беженцев, которые сталкивались с физическим насилием из-за своего происхождения, 14% составляют родители-одиночки с двумя и более детьми.
"Здесь часто речь идет о физических нападениях между детьми. Однако в полных семьях с двумя родителями и несколькими детьми о подобном опыте сообщили только 6% опрошенных", - отмечают авторы исследования.
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