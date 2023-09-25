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Более 57% украинских беженцев сталкивались с агрессией в Чехии на национальной почве

25 сентября, 2023 понедельник
07:13
Мир

По данным чешского исследовательского агентства PAQ Research, более половины украинских беженцев сталкивались с вербальной агрессией из-за своего происхождения, а 5% подвергались физическому нападению.

Об этом сообщает Vinegret.cz.

Чешское исследовательское агентство PAQ Research спросило украинских беженцев, сталкивались ли они за время своего вынужденного пребывания в Чехии с физической или вербальной агрессией на национальной почве. Исследование проводилось в июне 2023 года.

Сообщается, что исследование коснулось 1425 семей беженцев, в которых проживают всего 3789 человек, в том числе 1203 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет.

Их попросили ответить на вопрос: "Сталкивались ли вы или кто-то из членов вашей семьи с вербальными/физическими атаками во время пребывания в Чехии из-за того, что вы из Украины?".

57% опрошенных ответили, что имели опыт вербальной агрессии из-за своего украинского происхождения, тогда как 5% сообщили, что подвергались физическому нападению.

"Авторы исследования установили, что молодые украинцы в возрасте до 40 лет гораздо чаще подвергаются словесным нападкам из-за своего происхождения (62%), чем пожилые люди (30%). Кроме того, женщины сталкиваются с агрессией чаще мужчин", - говорится в сообщении .

Отмечается, что роль играет и область, где работают беженцы. Так, в сфере обслуживания словесных нападений подверглись 67% украинских работников.

Авторов насторожил тот факт, что среди беженцев, которые сталкивались с физическим насилием из-за своего происхождения, 14% составляют родители-одиночки с двумя и более детьми.

"Здесь часто речь идет о физических нападениях между детьми. Однако в полных семьях с двумя родителями и несколькими детьми о подобном опыте сообщили только 6% опрошенных", - отмечают авторы исследования.

  • В январе этого года ООН сообщала, что количество украинских беженцев в Европе приближается к 8 миллионам.
  • По состоянию на 12 мая статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, уехавших после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, из них: около 700 тыс. работают, а еще 450 тыс. учатся в школах и университетах.
  • 20 июня Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
  • 13 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о дальнейшей помощи украинским беженцам в ЕС.
  • 15 сентября министерша внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за целесообразность продлить временную защиту украинских беженцев еще на год, "пока идет эта ужасная война".
  • 19 сентября Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для убежавших от агрессии России против Украины украинцев с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.
Украина
Россия
Чехия
Война с Россией
беженцы из Украины
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