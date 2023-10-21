Более 5,6 млрд грн в октябре направлено на выплаты для ВПЛ

Об этом сообщает Минреинтеграция.

В сообщении говорится о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.

"В частности, на выплаты ВПЛ в первом периоде октября направлено более 5,64 млрд грн. Таким образом, финансовую поддержку от государства получили почти 2,5 миллиона внутренних переселенцев", - отмечают в Минреинтеграции.

В целом с начала года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 61,3 млрд гривен.