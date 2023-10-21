Более 5,6 млрд грн в октябре направлено на выплаты для ВПЛ
Финансовую поддержку от государства получили около 2,5 миллиона внутренних переселенцев. В целом на выплаты ВПЛ в первой части октября направлено более 5,64 млрд грн
Об этом сообщает Минреинтеграция.
В сообщении говорится о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.
"В частности, на выплаты ВПЛ в первом периоде октября направлено более 5,64 млрд грн. Таким образом, финансовую поддержку от государства получили почти 2,5 миллиона внутренних переселенцев", - отмечают в Минреинтеграции.
В целом с начала года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 61,3 млрд гривен.
- По состоянию на сентябрь, с начала 2023 года предпринимателям, трудоустроившим ВПЛ, государство выплатило 126 млн грн компенсации: почти 6 тыс. предприятий приняли на работу 10 300 внутренних переселенцев.
- 8 сентября организации Красного Креста и Минреинтеграции подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в сфере компенсации затрат на временное размещение переселенцев с начала полномасштабного вторжения России.
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