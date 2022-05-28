Более $55 тыс. для украинских беженцев в Польше собрал кредитный союз

Об этом сообщает Michigan Credit Union .

Польско-американский федеральный кредитный союз (PAFCU) имеет опыт оказания помощи нуждающимся организациям, но это самый большой вклад за 46-летнюю историю.

Сообщается, что деньги направят для польского Красного Креста. В Польше находятся более 2,6 миллиона украинских беженцев.

"Общество щедро отвечает на призыв, превышая наши ожидания. Поляки знают не понаслышке об опустошении войны, и мы, безусловно, сочувствуем тяжелому положению всех украинцев", – сказал президент союза Джон Свидвински.

Более 100 тыс. украинок трудоустроились в Польше с начала полномасштабной войны.

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