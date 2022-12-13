Об этом в интервью SVT заявил министр сотрудничества в сфере развития Юган Форсселл.

"Люди в Украине сейчас переживают очень тяжелые времена, и потому Швеция выделяет более полумиллиарда крон на долгосрочную реконструкцию страны", – сказал он.

Подробности нового пакета помощи будут представлены на конференции доноров Украины в Париже, которая пройдет во вторник. По словам шведского министра, речь идет о помощи в восстановлении разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.

"(Это нужно) как для того, чтобы облегчить удовлетворение потребностей, так и для того чтобы усилить устойчивость Украины, чтобы она могла продолжать противостоять вторжению", - отметил Форсселл.

Министр правительства Швеции также подчеркнул, что поддержка Украины сохранится в долгосрочной перспективе.

"Мы четко дали понять: мы будем поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это не первый пакет помощи и не последний. На встречах министров иностранных дел, которые я посещаю, я вижу, что существует большой международный интерес, и нам также нужно будет делать больше в будущем", – добавил он.

Напомним, 29 ноября Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины . Тогда глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем сообщил, что помощь для Украины будет составлять на 100 млн евро больше, чем все предыдущие разы.

11 декабря шведское правительство приняло девятый пакет помощи Украине, в частности страна передаст для украинских военных системы ПВО и зимнюю амуницию. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на сумму около 5,2 млрд шведских крон (477 миллионов евро).

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