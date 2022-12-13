Более €55 млн на восстановление инфраструктуры. Швеция предоставляет Украине еще один пакет помощи
Правительство Швеции предоставит дополнительные 600 миллионов крон (55,08 миллиона евро) на помощь с восстановлением поврежденной в результате российских атак инфраструктуры в Украине.
Об этом в интервью SVT заявил министр сотрудничества в сфере развития Юган Форсселл.
"Люди в Украине сейчас переживают очень тяжелые времена, и потому Швеция выделяет более полумиллиарда крон на долгосрочную реконструкцию страны", – сказал он.
Подробности нового пакета помощи будут представлены на конференции доноров Украины в Париже, которая пройдет во вторник. По словам шведского министра, речь идет о помощи в восстановлении разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.
"(Это нужно) как для того, чтобы облегчить удовлетворение потребностей, так и для того чтобы усилить устойчивость Украины, чтобы она могла продолжать противостоять вторжению", - отметил Форсселл.
Министр правительства Швеции также подчеркнул, что поддержка Украины сохранится в долгосрочной перспективе.
"Мы четко дали понять: мы будем поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это не первый пакет помощи и не последний. На встречах министров иностранных дел, которые я посещаю, я вижу, что существует большой международный интерес, и нам также нужно будет делать больше в будущем", – добавил он.
- Напомним, 29 ноября Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины . Тогда глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем сообщил, что помощь для Украины будет составлять на 100 млн евро больше, чем все предыдущие разы.
- 11 декабря шведское правительство приняло девятый пакет помощи Украине, в частности страна передаст для украинских военных системы ПВО и зимнюю амуницию. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на сумму около 5,2 млрд шведских крон (477 миллионов евро).
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