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Аналитика

Более 52 тыс. человек в розыске: кто, где и за что прячутся. Исследование Youcontrol

20 июля, 2023 четверг
22:00
Криминал

На сегодняшний день в Украине по разным причинам более 52 тысяч человек находятся в розыске. Мужчин разыскивают в пять раз чаще, чем женщин, а 12% скрывающихся – дезертиры

Аналитики YouControl исследовали данные реестра розыска Министерства внутренних дел в отношении лиц, скрывающихся от органов власти.

Пиковые периоды и правонарушители

По состоянию на 06.07.2023 г. украинские органы власти (подразделения МВД и Нацполиции, СБУ и т.п.) не могли найти около 52,8 тыс. человек. Количество объявленных в розыск отмечается значительным колебанием в разные годы. Некоторых лиц со временем удается найти и их имена исчезают из реестра розыска МВД, в то время как другие могут находиться в нем в течение лет или даже десятилетий. Например, 2014-2015 гг. стали пиковыми по уровню пополнения именами людей, которых до сих пор не могут разыскать. Именно в это время в Украине начались военные действия. За эти два года количество разыскиваемых увеличилось почти на 22 тыс. человек. Второй пиковый период приходится на начало полномасштабного вторжения. Так, в 2022 г. разыскивали 5,5 тыс. человек.

Понад 52 тис осіб у розшуку

Тех же, кого объявляли в розыск до 2010-го, сейчас в реестре всего 4,3 тыс. А вот только за первую половину 2023-го к перечню лиц, скрывающихся от органов власти, добавилось почти 3,5 тыс. имен.

Кто скрывается от власти: гендер и возраст

В основном в розыск подают людей среднего возраста (таких почти две трети). А что касается пола, то мужчины в пять раз чаще попадают в реестр розыска МВД, чем женщины. Есть и некоторые интересные особенности разыскиваемых. В перечне есть 77 человек, которых подавали в розыск, когда им было больше 80 лет, а самому старшему человеку – 98 лет (столько было мужчине 1921 года рождения, когда его данные разместили в реестре). Среди разыскиваемых есть мальчик, которого не могут найти еще с 2016 г. Ему уже 8 лет, но он привлек к себе внимание органов власти, когда ему было всего полтора. Чаще таких несовершеннолетних разыскивают в контексте дел по лишению родительских прав.

В общей сложности выделяют 16 причин розыска. Больше всего лиц скрываются от органов досудебного расследования – их 31% от общего количества. От прокуратуры скрываются 19% человек, а от суда – 15%.

Понад 52 тис осіб у розшуку

После аннексии Крыма и начала войны в разы увеличилось количество дезертиров, которые до сих пор не найдены. С 2014 г. их осталось 3,5 тыс., а с 2015-го – 2,3 тыс. Цифры ошеломляют, ведь за все годы насчитывается целая бригада дезертиров – 6,1 тыс. человек. Кстати, 96% человек попали в этот список именно в 2014-2015 гг. и до сих пор разыскиваются.

От Крыма до Харькова: география розыска Украинские органы власти больше всего разыскивают людей в Автономной Республике Крым (23%) – 11,8 тыс. человек от общего количества (т.е. от 52,8 тыс.). На втором месте – розыск людей в Донецкой области (16%) – 8 тыс. человек. Киев с 11% оказался на третьем. Так, в столице разыскивают 5,7 тыс. человек. Луганщина попала на четвертое место (7%), там ищут 3,7 тыс человек. А пятое место по количеству разыскиваемых разделили между собой сразу четыре области: Винницкая, Запорожская, Одесская и Харьковская. В этих регионах разыскивают по 2 тыс. человек на каждый, что составляет 4% от общего количества. Кроме общей информации о розыске в регионах есть также 1,7 тыс. человек, которые подавались в розыск межрегиональными или всеукраинскими (не региональными) органами.

Понад 52 тис осіб у розшуку

За пределами Украины органы власти подали в розыск больше людей в городах России, Молдовы и Польши. Есть отдельные лица, которые ищут в Беларуси, Германии, Турции, Франции, Италии, Испании, Грузии, ОАЭ и других странах.

Как проверить человек в розыске

В модуле "Физические лица" у YouControl есть возможность проверить любое лицо с помощью публичных данных из официальных государственных реестров. После введения ФИО аналитическая система покажет информацию, собранную из официальных источников. В частности, о розыске в разделе "Проверка МВД". Среди прочего здесь будет указана причина розыска: категория, статья обвинения и дата исчезновения человека. Примечательно, что разыскивают людей не только на территории Украины, но и в других странах и даже континентах. Один из самых "экзотических" случаев – лицо, которое с 2011 г. ищут в аргентинском городе Буэнос-Айрес. Преступления мужчины связаны с контрабандой наркотиков.

Понад 52 тис осіб у розшуку

Руководитель юридического департамента YouControl Надежда Чаленко отмечает: "Перед сотрудничеством с потенциальным сотрудником, партнером или клиентом следует тщательно изучать его на предмет возможных рисков, в частности, не находится ли лицо в базе розыска МВД Украины. Это поможет вам обезопасить себя от целого ряда возможных негативных последствий, которые могут возникнуть как для юридических, так и для физических лиц.

Например, вы не провели надлежащую проверку подрядчика и, без ведома для себя, наняли для ремонта квартиры человека, объявленного в розыск по делу, связанному с воровством. В таком случае будьте готовы, что потенциально можете стать следующей жертвой".

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