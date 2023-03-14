Более 500 задач: Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2023 год

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

"План действий правительства состоит из более 500 задач. Это законопроеты, постановления, программы и проекты. Это позитивные изменения для граждан и бизнеса, новые реформы, трансформация Украины. Уже сейчас. Не дожидаясь завершения этой войны. Это все для нашей победы. восстановления. Для сильной и обновленной Украины", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, презентуя план.

План приоритетных действий содержит следующие основные направления:

Безопасность и оборона

Интеграция в ЕС и НАТО

Энергетическая безопасность

Восстановление страны

Макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса

Ветеранская политика

Безопасное, доступное и качественное образование

Продолжение децентрализации и региональное развитие

Поддержка граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах

Эффективное государственное управление

Наука и инновации для развития

Здоровая нация

Санкционная политика и верховенство права

Защита окружающей среды

Что касается конкретных задач, то, в частности, в направлении "Безопасность и оборона" определены: увеличение производства собственных боеприпасов и ракет, привлечение к развитию оборонно-промышленного комплекса частного сектора; сотрудничество с партнерами для получения и производства вооружения и техники; обеспечение армии дронами, в том числе и собственного производства; внедрение интегрированной системы закупок продукции оборонного назначения; разминирование освобожденных территорий; реализация формулы мира вместе с партнерами.

Представляя план действий, премьер-министр Шмыгаль остановился и на ветеранской политике, которая, по его словам, предполагает "формирование эффективной системы перехода от военной службы к гражданской жизни". Он анонсировал внедрение трехуровневой системы психологической помощи, сервисы в рамках проекта е-Ветеран, а также новые принципы работы военно-врачебных комиссий.

В сфере госуправления Кабмин Шмыгаля обещает дальнейшее внедрение цифровизации, эффективное управление государственным имуществом и дебюрократизацию.

"Продолжим внедрение новых цифровых услуг для граждан и бизнеса. Цифровизация в недропользовании, управлении отходами, лесном хозяйстве", – сказал Шмыгаль.

Также Денис Шмыгаль анонсировал работу над созданием международного трибунала , рассматривающего преступления РФ в Украине, подготовку международного договора для конфискации российских активов на Западе и труд "над повышением эффективности санкционной политики".

Как отметил Денис Шмыгаль, в направлении достижения макрофинансовой стабильности и поддержки бизнеса правительство работает над обеспечением финансирования всех критических расходов.

"Работаем с партнерами, работаем над новой программой с МВФ. Планируем масштабную дерегуляцию для бизнеса. Продолжим отменять ненужные разрешения и лицензии", – сказал он.

Премьер-министр добавил, что в 2023 году будут действовать и даже расширятся основные программы поддержки малого и среднего бизнеса: кредиты в пределах 5-7-9, безвозвратные гранты еРабота, портфельные гарантии. Также правительство заверило, что поможет аграриям с посевной, сбором урожая и с его хранением.

"Будем внедрять стандарты ОЭСР. Продолжаем курс на уменьшение роли государства в экономике. Это означает не только продолжение малой приватизации, но и возобновление крупной приватизации, чтобы дать стимулы для восстановления экономики", – наметил планы Шмыгаль.

В направлении соцполитики и поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, правительство обещает улучшить адресность выплат и увеличение их для тех, кто в этом действительно нуждается.

"Вводим принцип гарантированной базовой социальной помощи, которая будет зависеть от уровня доходов и будет направлена на поддержку самых уязвимых слоев населения", – уточнил премьер-министр.

В образовании, по его словам, правительство намерено продолжить реформу "Новой украинской школы", расширить направления грантовой поддержки от Национального фонда исследований, а также работать над обеспечением учебных заведений качественными укрытиями.

Кабмин также анонсировал продолжение реформы децентрализации, в частности, утверждение плана восстановления и развития регионов, а также новой стратегии регионального развития до 2027 года.

В сфере здравоохранения в плане анонсировано продолжение медицинской реформы, расширение программы "Доступные лекарства".

В сфере защиты окружающей среды, как отметил Шмыгаль, будут определены основные принципы климатической политики, будут регулироваться отношения в сфере управления отходами, будет реализовываться экологическая инициатива "Масштабное облесение Украины" и другие природоохранные мероприятия.

Шмыгаль добавил, что каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства.