Более 500 украинских детей-беженцев ожидают решения о визе в Великобританию, - The Guardian

Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что многие ожидают по два месяца и более, чтобы рассмотрели их дела. Некоторые из них одиноки в Европе. Одни покинули дом, думая, что вскоре присоединятся к британской семье, готовой их принять. У других есть взрослые братья и сестры или друзья семьи, которые стали законными опекунами, но все еще не имеют разрешения приехать в Британию.

The Guardian пишет, что около 25 детей без сопровождения были допущены в Великобританию в течение первых двух недель программы "Дом для Украины". Хотя сейчас политика страны направлена на то, что дети не могут путешествовать без родителей, если у них нет законного опекуна.

Ранее в этом месяце The Guardian поведал историю 17-летнего Назария. Семья в Хэмпшире была готова принять его, но он не получил ответ с момента подачи заявки 11 апреля. Он все еще находится в Украине без какого-либо отказа или обновления.

"Министерство внутренних дел не дало мне никакой информации. Я не знаю, что делать. Если это отказ, хорошо, но без какой-либо информации это невозможно", - сказал он.

Бет Хардинер-Смит, исполнительный директор благотворительной организации для детей-беженцев Safe Passage сказала, что правительство должно расширить программу "Дом для Украины", чтобы включить детей без сопровождения, сотрудничая с местными властями и благотворительными организациями для обеспечения защиты.

Даже те дети, которых британские хозяева готовы принять, не получили решения. Среди них 16-летний Тимофей Тимошенко с тяжелым аутизмом, который, как сообщает Guardian, все еще ждет в Польше, чтобы получить разрешение присоединиться к британской приемной семье.

Представитель правительства Великобритании сказал: "В связи с проблемами защиты, несовершеннолетние без сопровождения имеют право на участие в программе "Дом для Украины" только если они воссоединяются с одним из родителей или законным опекуном в Великобритании. Украинское правительство четко заявил, что они предпочитают, что детей не следует забирать из Украины без родителей, и что переезд ребенка из родного региона должен быть в его интересах".

25 марта в Великобританию прибыли первые беженцы из Украины.

Впоследствии схему для приема беженцев из Украины "Homes for Ukraine" в Великобритании назвали "бездушной и бесчеловечной" из-за бюрократических аспектов.

3 мая министр внутренних дел Великобритании Прити Патель столкнулась с судебными исками из-за задержки виз для вынужденно перемещенных людей из Украины.

По состоянию на 19 мая в Великобританию прибыли более 50 тысяч украинских беженцев, страна выдала более 100 тысяч виз.

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