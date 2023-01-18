Более 500 рекламодателей приостановили работу с Twitter, - СМИ

Об этом информирует Reuters.

Лицо, знакомое с рекламным бизнесом Twitter заявило, что более 500 рекламодателей Twitter приостановили работу с компанией.

Ежедневный доход социальной медиакомпании 17 января был на 40% ниже, чем в тот же день 2022 года.

О падении дохода компании впервые уведомил технологический бюллетень Platformer во вторник, пишет издание.

После того, как Илон Маск возглавил Twitter в октябре 2022 года, корпоративные рекламодатели покинули соцсеть в ответ на увольнение тысяч сотрудников.

В социальной сети Twitter вернули функцию #ThereIsHelp, рекламирующую пользователям, которые ищут определенный контент, горячие линии для предотвращения самоубийств и другие.

4 января компания Twitter объявила, что расширит список политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети.

Компания Twitter в очередной раз уволила рабочих: теперь сократили штат команды по вопросам доверия и безопасности, занимающийся глобальной модерацией контента.

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