Более 500 рекламодателей приостановили работу с Twitter, - СМИ
Более 500 рекламодателей Twitter приостановили расходы на сайт микроблогов после покупки Илоном Маском соцсети в 2022 году
Об этом информирует Reuters.
Лицо, знакомое с рекламным бизнесом Twitter заявило, что более 500 рекламодателей Twitter приостановили работу с компанией.
Ежедневный доход социальной медиакомпании 17 января был на 40% ниже, чем в тот же день 2022 года.
О падении дохода компании впервые уведомил технологический бюллетень Platformer во вторник, пишет издание.
После того, как Илон Маск возглавил Twitter в октябре 2022 года, корпоративные рекламодатели покинули соцсеть в ответ на увольнение тысяч сотрудников.
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