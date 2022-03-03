Более 500 иностранных медиков готовы оказать помощь Украине - Минздрав
Более полутысячи медицинских работников из других стран изъявили желание приехать в Украину и вместе с украинскими врачами помогать пострадавшим
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает Еспресо.TV .
"Через регистрационную формы, опубликованную на сайте Минздрава, зарегистрировались более 500 иностранных медицинских работников. Это врачи, медицинские сестры и парамедики из стран Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, Турции, Азербайджана, Израиля, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии , Южной Африки, Индии, Иордании, Бразилии и других стран, изъявивших желание приехать в Украину и вместе с украинскими врачами помогать пострадавшим", - рассказали в ведомстве.
Регистрация остается открытой для всех медиков из дружественных стран Украины.
Детальнее, как можно зарегистрироваться, а также номера телефонов национальных координаторов, можно узнать на сайте Минздрава.
Министерство здравоохранения выражает благодарность каждому за предложение оказать помощь Украине. "Ваша помощь в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации для нас сверхважна", - подчеркнули в Минздраве.
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Напомним, за семь дней полномасштабной войны с РФ погибли более 2 000 мирных украинцев, не считая защитников.
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