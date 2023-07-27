Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Свыше 500 медиков как гражданских, так и военных находятся в российском плену. РФ пренебрегает Международным гуманитарным правом. Оккупанты захватывают не только военных медиков, но и гражданских, удерживая их в ужасных условиях. Согласно Женевской конвенции к медицинскому персоналу относятся люди, которые занимаются не только лечением, но и поиском и транспортировкой. Например, водители бронированных машин, которые выезжают за ранеными. Санитары, которые также являются медицинским персоналом", - пояснил Кривцов.

Глава ОО "Военные медики Украины" также добавил, что россияне захватывают медиков, не давая возможности облегчить страдания наших бойцов.

"Военные медики, вернувшиеся из плена рассказывают, что им не давали лекарства. Содержание пленных должно быть в специальных военных лагерях. Но украинских пленных содержат в тюрьмах, некоторых держат в отдельных камерах, их пытают, с ними жестоко обращаются", - подчеркнул Кривцов.