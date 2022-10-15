Об этом сообщила СБУ в телеграмме .

Замаскированный склад размещался в поселковом доме культуры. СБУ обнаружила более 500 артснарядов и боеприпасов к "ураганам" и "градам", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Все изъятое вооружение захватчиков передали на нужды ВСУ.

7 октября над Большой Александровкой Херсонской области подняли украинский флаг .

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