Более 500 артснарядов, боеприпасов к РСЗО, противотанковые ракеты, мины: на освобожденной территории Херсонщины обнаружили состав россиян
В освобожденной Великой Александровке в Херсонской области СБУ обнаружила склад россиян с артснарядами, боеприпасами к "градам", "ураганам", противотанковыми ракетами и минами
Об этом сообщила СБУ в телеграмме .
Замаскированный склад размещался в поселковом доме культуры. СБУ обнаружила более 500 артснарядов и боеприпасов к "ураганам" и "градам", более 100 противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.
Все изъятое вооружение захватчиков передали на нужды ВСУ.
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