Более 50 взрывов в сутки: россияне накрыли огнем приграничья Черниговщины и Сумщины
Российские захватчики в течение 13 сентября обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины из артиллерии, минометов и гранатометов
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .
Утром 13 сентября россияне с территории Елизаветовки в РФ готили 120-мм минометами по Хотинской общине Сумщины. Зафиксировали более 20 взрывов.
По Зноб-Новгородской общине Сумщины оккупанты выпкстили две мины калибра 120 мм со стороны российской Белой Березки.
Семеновское общество Черниговщины россияне дважды накрыли огнем из самоходных артиллерийских установок и минометов. В общей сложности насчитали 10 взрывов. Обстрелы вели с Ломаковки и Скачка в РФ.
Городнянское общество Черниговщины захватчики обстреляли из автоматического гранатомета и минометов. Раздалось более 30 взрывов.
Жертв в результате российских обстрелов нет.
- 10 сентября и утром 11-го в Сумской области российские кафиры 9 раз обстреляли из минометов приграничные территории.
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