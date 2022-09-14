Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .

Утром 13 сентября россияне с территории Елизаветовки в РФ готили 120-мм минометами по Хотинской общине Сумщины. Зафиксировали более 20 взрывов.

По Зноб-Новгородской общине Сумщины оккупанты выпкстили две мины калибра 120 мм со стороны российской Белой Березки.

Семеновское общество Черниговщины россияне дважды накрыли огнем из самоходных артиллерийских установок и минометов. В общей сложности насчитали 10 взрывов. Обстрелы вели с Ломаковки и Скачка в РФ.

Городнянское общество Черниговщины захватчики обстреляли из автоматического гранатомета и минометов. Раздалось более 30 взрывов.

Жертв в результате российских обстрелов нет.

10 сентября и утром 11-го в Сумской области российские кафиры 9 раз обстреляли из минометов приграничные территории.

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