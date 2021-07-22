Более 50% взрослого населения ЕС завершили вакцинацию от COVID-19

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Данная Спинант, информирует Euronews .

"На сегодня в Европейском Союзе 200 млн человек полностью вакцинированы. Таким образом, 54,7% взрослых, полностью вакцинированы", - сказала она.



Различия в процентах привитых в разных странах велики. Нидерланды и Финляндия закончили вакцинацию 82% и 78% взрослых соответственно.



31% людей вакцинировались в Румынии, тогда как в Болгарии менее 20% людей получили первую дозу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в июле в странах ЕС вакцинируют против COVID-19 70% взрослого населения.