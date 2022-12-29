Более 50% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП, - опрос
54% опрошенных украинцев высказались за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата, 12% респондентов – против вмешательства в деятельность УПЦ МП
Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС).
Отмечается, что КМИС провел социологический опрос, в котором приняло участие 1010 респондентов. Специалисты выяснили, как украинцы относятся к политике власти по поводу деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.
По данным КМИС, 78% украинцев считают, что государство, так или иначе, должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП).
В частности, среди опрошенных 54% убеждены, что УПЦ (МП) должно быть полностью запрещено в Украине.
"Еще 24% выступают за несколько более "мягкий" подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора. Лишь 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений", - отметили в Институте.
- Напомним, КСУ 27 декабря признал конституционным закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата изменить название таким образом, чтобы оно указывало на его принадлежность России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 41.39Продажа 42.47
- Актуальное
- Важное