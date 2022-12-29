Более 50% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП, - опрос

Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС).

Отмечается, что КМИС провел социологический опрос, в котором приняло участие 1010 респондентов. Специалисты выяснили, как украинцы относятся к политике власти по поводу деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным КМИС, 78% украинцев считают, что государство, так или иначе, должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП).

В частности, среди опрошенных 54% убеждены, что УПЦ (МП) должно быть полностью запрещено в Украине.

"Еще 24% выступают за несколько более "мягкий" подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора. Лишь 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений", - отметили в Институте.