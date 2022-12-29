Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Более 50% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП, - опрос

Более 50% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП, - опрос

29 декабря, 2022 четверг
12:42
война с Россией

54% опрошенных украинцев высказались за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата, 12% респондентов – против вмешательства в деятельность УПЦ МП

Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии (КМИС).

Отмечается, что КМИС провел социологический опрос, в котором приняло участие 1010 респондентов. Специалисты выяснили, как украинцы относятся к политике власти по поводу деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным КМИС, 78% украинцев считают, что государство, так или иначе, должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП).

В частности, среди опрошенных 54% убеждены, что УПЦ (МП) должно быть полностью запрещено в Украине.

"Еще 24% выступают за несколько более "мягкий" подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривает установление государственного контроля и надзора. Лишь 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений", - отметили в Институте.

  • Напомним, КСУ 27 декабря признал конституционным закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата изменить название таким образом, чтобы оно указывало на его принадлежность России.

 

Читайте также:
Сергій Лавров
29 декабря, 2022 четверг
У Путина отвергли любые разговоры на основе "формулы мира" Зеленского
Володимир Путін
Автор Максим Розумный
28 декабря, 2022 среда
Какая Украина нужна Путину?
радбез ООН
28 декабря, 2022 среда
Большинство стран не поддерживают исключение России из Совбеза ООН, - МИД Эстонии
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.84
    Покупка 39.84
    Продажа 40.6
  • EUR
    Покупка 41.39
    Продажа 42.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 декабря
13:19
Россияне ставят мины-ловушки в детских игрушках, мертвых солдатах и больницах, - Резников
13:14
Шмигаль заявил, что к массированной атаке на Украину 29 декабря россияне готовились две недели
13:14
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия выделит €100 миллионов на восстановление разрушенных украинских школ
13:09
Обновлено
СБУ вручила подозрение мэру Полтавы из-за несанкционированного распространения информации об ВСУ
12:58
Из-за массированной атаки повреждена одна из ТЭС ДТЭК, ранен работник
12:58
посольство США
Посольства США и Британии отреагировали на новый ракетный удар РФ
12:49
В РФ заявили, что в Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300
12:36
В МВД дали советы, что делать во время атаки дронами-камикадзе
12:20
В Херсоне оккупанты обстреляли областной кардиологический диспансер, есть пострадавшие
12:18
Московская церковь - это КГБистский притон, благословляющий убийства украинцев, – Порошенко
12:17
Минэнерго сообщило о повреждении электросетей: самая сложная ситуация – на западе Украины, Одесской и Киевской областях
12:09
Обновлено
Россия массированно атаковала регионы Украины, в большинстве – работала ПВО
12:06
OPINION
Никаких "русских" богатырей не существует
12:01
В российском Энгельсе, наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, раздались взрывы
11:36
"Ситуация приближена к гуманитарной катастрофе": Андрющенко сообщил о проблемах с отоплением и водоснабжением в оккупированном Мариуполе
11:19
Эксклюзив
На восточном фронте россияне находятся в стратегическом тупике, - военный эксперт Попович
11:17
Личный информатор российского оккупанта Стрелкова проведет 10 лет в тюрьме, - СБУ
11:06
Деоккупировать Кременную могут уже в начале 2023 года, – Гайдай
10:58
На Донетчине восстановлено газоснабжение в полном объеме
10:58
Инфографика
Актуальный курс валют на 29 декабря: что с ценой доллара и евро
10:39
Обновлено
Ночью армия РФ обстреляла два села возле Запорожья, повреждены газопровод и линия электроснабжения
10:19
РФ выпустила по Украине более 120 ракет, - ОП
10:05
В Белгородской области России слышны взрывы, местные власти говорят, что это - ПВО
10:02
OPINION
Белорусские диверсанты. Мы должны помнить их имена
09:47
За время полномасштабного вторжения от действий российских захватчиков 871 ребенок получил ранение
09:45
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
Половина территории оккупированной Луганщины не обеспечена мобильным покрытием, - ОВА
09:41
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Су-57 на фронте – очередной блеф российской пропаганды, - Згурец
09:31
Укрзализныця сообщила о задержке 5 поездов из-за точечного обесточивания
09:20
Британская разведка объяснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе
09:20
Обстрелы Харьковщины 28 декабря: над областью сбито 11 вражеских БПЛА, есть попадание в критическую инфраструктуру
09:04
Эксклюзив
Сегодня возможны несколько ракетных атак по территории Украины, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
08:56
Николай Княжицкий
После решения КСУ запрет РПЦ стал еще насущнее
08:38
Буданов: Ситуация на фронте зашла в тупик, Украина ждет новых поставок оружия
08:35
Кривой Рог
В Кривом Роге превентивно отключили электроэнергию, критическую инфраструктуру перевели на генераторы
08:25
Инфографика
За сутки Россия потеряла на войне в Украине 790 оккупантов, вертолет, танк, 10 дронов
08:25
Соединенные Штаты одобрили продажу Тайваню оружия на $180 млн
08:13
ВСУ уничтожили командный пункт и ранили 230 оккупантов в Запорожье, а также отбили атаки РФ в районах 15 городов и сел
08:05
OPINION
"Разговор о будущем" и не сказанное в нем
07:50
На протяжении ночи россияне били по Никопольщине из артиллерии: поражены дома и линии электропередачи
07:15
США будут требовать COVID-тесты у путешественников из Китая
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV