Более 50 тыс. украинских беженцев нашли работу в Чехии

Об этом пишет Radio Prague International.

Издание сообщает, что гуманитарные годовые визы для беженцев гарантируют им такой же статус на рынке труда, что и гражданам Чехии или постоянным жителям. Добавляют, что большинство вынужденно перемещенных людей из Украины заняли долгосрочные вакансии.

По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время специальные визы в Чехии получили около 345 200 беженцев. Почти два пятых из этого количества – дети.

Правительство Чехии планирует продлить режим чрезвычайного положения в стране, которое было введено в конце февраля из-за большого потока беженцев из Украины, до конца июня.

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