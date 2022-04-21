Более 50 советников от ЕС будут вовлечены в расследование военных преступлений РФ в Украине

Об этом по результатам встречи начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого и главы КМЕС в Украине Антти Хартикайнена сообщила пресс-служба ОВА.

"Неделю назад для нас был принят новый мандат нашей миссии, в рамках которого мы планируем привлекать дополнительных международных 54 советников, которые будут помогать нам в этих вопросах", – рассказал Хартикайнен.



Известно, что миссия планирует активизировать деятельность, начиная со Львова, а также рассматривает вопрос возвращения в Киев. Отмечают, что сейчас остается актуальной и тема диалога по вопросам общественной безопасности, то есть взаимодействие между правоохранительными органами, гражданами и областной, местными администрациями.

Консультативная миссия ЕС в Украине была создана в декабре 2014 года. Тогда из Европы в Украину прибыли международные эксперты, готовые предоставлять консультации, помимо прочего, по вопросам безопасности, деятельности полиции, органов судопроизводства, прокуратуры, а также противодействия коррупции и обеспечения прав человека.

Ранее сообщалось, что правительство Латвии поддержало предложение направить 100 тыс. евро в Международный уголовный суд в Гааге для облегчения расследования военных преступлений РФ против Украины.