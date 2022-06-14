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Более 50% политиков-коллаборантов представляют ОПЗЖ

14 июня, 2022 вторник
15:18
война с Россией

За почти четыре месяца войны на сторону оккупантов уже перешли около полусотни политиков – народных депутатов, депутатов местных советов и представителей органов местного самоуправления. Среди наиболее заметных политических фигур – народные депутаты Медведчук, Козак, Кива, Шевченко и Ковалев. Есть также несколько бывших депутатов, таких как Сальдо или Балицкий

Еспресо проанализировал данные движения "Чесно" по поводу коллаборантов и их партийную принадлежность.

Из 47 политиков политиков-предателей больше всего оказалось в Донецкой области – 12. Здесь сразу 10 депутатов Мариупольского городского совета – 9 представителей ОПЗЖ (это около половины фракции), к которым примкнул "слуга народа" Косенко. Кроме того, перешел на сторону предателей депутат Лиманского городского совета, а недавно и городской голова Святогорска Владимир Бандура.

Второй по количеству политиков-изменников оказалась Харьковщина – 10 коллаборантов, в том числе 6 депутатов местных советов, два городских головы (Южное, Балаклея), один поселковый и одна староста.

9 политиков перешли на сторону кафиров в Херсонской области. В основном это местные депутаты (Херсонский областной и городской советы, Генический районный и городской советы, Корабельный райсовет города Херсона).

В Запорожской области – 8 политиков изменили родине, а оккупационную администрацию возглавил эксдепутат, регионал Евгений Балицкий, который уже выдает российские паспорта в Мелитополе. По три коллаборанта оказалось среди политиков Луганщины (главы громад в Марковке, Миловом и Станице Луганской) и Сумщине, двое – в Николаевской области. А вот среди местных политиков на Черниговщине, Киевщине, Днепропетровщине, Житомирщине предателей не оказалось.

Что касается партийной принадлежности, то более 50% (19 из 34) представляют партию "Оппозиционная платформа за жизнь". Это и верхушка партии из Верховной Рады (Медведчук, Козак, Кива), и упомянутые полфракции Мариупольского городского совета. Предатели нашлись среди представителей ОПЗЖ в Мелитопольском, Энергодарском, Изюмском городских советах. На сторону врага перешли также председатели Купянска, Святогорска и Милового, также избранные от ОПЗЖ.

На втором месте среди партий по количеству предателей оказалась "Слуга народа" – 5 представителей в "списке позора". Сюда попали два депутата – Алексей Ковалев, в отношении которого открыто уголовное производство, и Евгений Шевченко, которого задерживала СБУ при попытке покинуть Украину. Компанию им составили мэр города Южного в Харьковской области Александр Брюханов и местные депутаты из Донецкой и Харьковской областей.

По три предателя пригрели в своих рядах партий "Оппозиционный блок" (Запорожская и Донецкая области) и "Наш край" (Херсонщина, Черниговщина, Сумщина). Два коллаборанта оказались в рядах "Батькивщины" (оба – в Бурынской громаде Сумской области). Движение "Чесно" опознало двух предателей среди членов "Евросолидарности". Однако Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов по данным ЦИК избирался как самовыдвиженец. Поэтому в ЕС одна предательница – депутат Баштанского райсовета Татьяна Мезина. Также один изменник в составе партии "За будущее".

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