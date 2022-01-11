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Более 50% европейцев заразятся "Омикроном" в ближайшие 6-8 недель, - ВОЗ

11 января, 2022 вторник
15:27
Мир Польша covid

Более половины населения Европы будет инфицировано штаммом коронавируса "Омикрон" в течение ближайших 6-8 недель, но пока не следует рассматривать COVID-19 как эндемическую болезнь, подобную гриппу

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 11 января, директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что вариант COVID-19 "Омикрон" в ближайшее время заразит более половины европейцев.

По его словам, за первую неделю 2022 года в Европе было зарегистрировано более 7 млн новых случаев. Таким образом, количество случаев возросло более чем вдвое за двухнедельный период.

"С такими темпами Институт метрики и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения региона будут инфицированы "Омикроном" в течение следующих 6-8 недель", - заявил Клюге, ссылаясь на исследовательский центр Университета Вашингтона.

Появляются доказательства того, что "Омикрон" больше влияет на верхние дыхательные пути, чем на легкие, вызывая более мягкие симптомы, чем предыдущие варианты. Тем не менее, ВОЗ предупреждает, что для подтверждения этого все еще нужны дополнительные исследования.

Старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смолвуд отметила, что пока рано рассматривать COVID-19 как эндемическую болезнь, а не как пандемию, без регистрации каждого случая и без тестирования всех людей с симптомами.

По ее словам, эндемичность требует стабильной и предполагаемой передачи.

"Впоследствии он может стать эндемичным, но закрепить это к 2022 году на данном этапе немного сложно", – сказала она.

  • 1 января глава ВОЗ Тедрос Гебреис заявил, что пандемия COVID-19 завершится в 2022 году при условии равномерного распределения вакцин в мире.
  • Ранее в ВОЗ заявили, что ситуация с COVID-19 во всем мире будет оставаться тяжелой в ближайшие три месяца, но конец уже просматривается.

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Европа
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